La segmentación energética viene teniendo algunas modificaciones desde su

anuncio, pero lo que se destaca en todo momento es cumplir con la inscripción

para poder conservar el subsidio a la energía eléctrica y gas natural.

Sin duda ese requisito es importante, aunque en la provincia existe un porcentaje

importante de personas que no se inscribieron, por lo que pueden llegar a perder

el beneficio.

Sobre la segmentación tarifaria, el presidente de Energía Catamarca (EC) Sapem,

Lucas Zampieri, sostuvo: “Podemos decir que la segmentación ha cambiado un

poco con respecto a lo que en un principio pensábamos, donde solamente iba a

ser por aquellos niveles de ingresos. El ministro de Economía (Sergio Massa) ha

dicho que no solo será por el nivel de ingreso, que solo se subsidiarán 400 kw

para todos los grupos de usuarios”.

Zampieri explicó que inclusive aquellos que no tienen una condición económica de

las mejores, también pagarán “ese porcentaje de energía sin subsidio”.

En cómo afectará a la provincia de Catamarca, Zampieri manifestó que la factura

promedio del consumo de los usuarios de EC Sapem es de 700 kw bimestrales,

por lo que no pueden saber si ese consumo corresponde a mayor consumo en el

primer o segundo mes. Entonces, estaríamos “en promedio dentro de esa

normativa”. “Tenemos el dato de que cerca el 30 % de los usuarios de Catamarca

consumen más de 800 kw bimestrales”, dijo.

Ante esto, se puede deducir que ese 30 % que supera el consumo bimestral de

800 kw deberá pagar la tarifa plana, es decir, el costo de la energía eléctrica sin

subsidio. No obstante, el presidente de la empresa indicó que la tarifa plana sería

para el consumo en el que se excedió, tomando como base los 400 kw.

Luego, en lo que refiere al total de usuarios -130.000 aproximadamente- que hizo

el trámite de inscribirse, Zampieri precisó que un 67 % hizo esta inscripción, lo que

equivale a más de 87 mil usuarios. Por ello, como se dijo a nivel nacional, quien no

se inscribe pierde el subsidio.

Finalmente, solicitó que la gente que no se anotó lo haga, dado que son cerca de

40 mil los usuarios que podrían perder el beneficio.