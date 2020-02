7 febrero, 2020 11:20

Luego del fuerte descargo que Carolina Aguirre le dedicó a Jimena Barón, Moria Casán el pensamiento feminista y sobre la prostitución de la escritora.

Moria Casán criticó a Carolina Aguirre tras la polémica con Jimena Barón

Para poder promocionar su nueva canción, Jimena Barón el eligió usar un afiche similar al que se usan para ofrecer los servicios de prostitución. Esto genero un amplio y explosivo debate en las redes sociales y en los medios, entre los que se destaca el comentario de la escritora Carolina Aguirre, por el que salió al criticarla.

Carolina Aguirre fue sin dudas muy dura cuando le toco repudiar a la cantante y sentar postura sobre la prostitución. En su descargo la escritora cuestionó a Jimena Barón por sus elecciones personales. En uno de los párrafos del mismo ella dijo: “Ridícula, saliste con un proxeneta y le decías mentirosas a las ex de Daniel Osvaldo”.

Muy al tanto de tola la polémica Moria Casán tomo una postura en el tema que dividió las aguas sobre si se debe abolir o regular el trabajo sexual. La One criticó sin filtro a Carolina Aguirre y bancó a Barón.

La conductora de Incorrectas dijo: “La guionista de ATAV, nuestra Virginia Woolf de cabotaje, le dio para que tenga a Jimena Barón. Ahora, lo que me extraña de esta chica Aguirre es que está de vacaciones en Tailandia y se saca una foto en remera dentro del mar. Ok, si somos mujeres empoderadas, ¿cómo nos vamos a meter con una remera? Metete en bolas, mi amor. Vos misma te estás autocosificando, autoreglamentando, auto todo, con una remera. Únicamente que tenga un problema con el mar y ahí la entiendo. Metete en bolas, eso es empoderamiento femenino, cero prejuicio, los de afuera son de palo y los de adentro también”.

Pero no fue todo, ya que después Moria Casán se puso de ejemplo: “Esta mujer que es muy inteligente le dice barbaridades a Jimena Barón, ejerce violencia verbal. Una cosa es decir algunas cosas y otra cosa es decir otras cosas. Ella está defendiendo la abolición de la prostitución porque dice que es trata de personas. Entonces, yo les tengo que decir a todos que soy prostituta porque me subo todos los días de mi vida a un escenario y vengo acá por un sueldo. Les estoy dando mi cuerpo, mi voz, mi vagina, mis lolas, mis hombros, mis sentimientos y mi corazón a todo el público que está ahí porque me pagan un sueldo. Así que soy prostituta y quiero que se regulen mis derechos”.

