Música

El cantante se sumó al show de la banda estadounidense para tocar «Million Miles Away».

Ed Sheeran hizo una aparición sorpresa durante el recital de The Offspring en BottleRock Napa Valley.

Al presentarlo, el líder de la banda, Dexter Holland, le dijo al público: “Ed nos dijo que uno de nuestros discos fue el primer CD que compró cuando era niño. Eso realmente significó mucho para nosotros, así que pensamos que nos encantaría que subieras al escenario con nosotros. Tocaremos una de las canciones que querías tocar”.

[embedded content]

Sheeran publicó un video donde se lo ve ensayando con la banda y mostrándoles su tatuaje de The Offspring.

“El primer disco que compré fue ‘Conspiracy Of One’. Solía imaginarme que era un miembro más de la banda mientras me miraba al espejo y cantaba las canciones del álbum cuando tenía nueve años, sobre todo su canción ‘Million Miles Away’ que fue el primer tema que escuché del grupo. Lo mencioné en una entrevista y ellos se pusieron en contacto conmigo cuando supieron que íbamos a tocar en el mismo festival, para proponerme cantar con ellos. Siento que hice realidad el sueño de mi infancia”, dijo el músico.