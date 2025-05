Música

«Play», su octavo álbum de estudio, estará disponible a partir del 12 de septiembre. Además, publicó un nuevo adelanto.

“‘Play’ fue un álbum que hice como respuesta directa al período más oscuro de mi vida. Tras todo eso, solo quería crear alegría y tecnicolor, y explorar las culturas de los países por los que estaba de gira”, escribió Sheeran en sus redes sociales. “Hice este disco por todo el mundo y viví algunos de los días creativos más divertidos y exploratorios de mi vida. Es una auténtica montaña rusa de emociones de principio a fin; encapsula todo lo que me encanta de la música y lo divertido que es, pero también mi situación vital como persona, como pareja y como padre. Al empezar la campaña de este álbum, me dije: ‘Solo quiero que todo lo que haga sea divertido y lúdico’”, agregó.

También compartió un nuevo adelanto del disco “Old Phone”.

“Parece una canción que debería haber estado en mi álbum debut, pero también una que no podría haber escrito hasta que experimenté cosas de la vida real. Cantarla me emociona, espero que también te conmueva. Quizás te haga encender tu viejo teléfono y recordar dónde estabas hace una década. Sea lo que sea, me alegro de haberla escrito”, comentó el artista.

La canción se inspiró después de que Sheeran encendió un teléfono viejo que no usaba desde 2015: “Cuando me demandaron, el juez me ordenó entregar mis antiguos dispositivos a los abogados de la otra parte, para que revisaran mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., por si encontraban algo que los ayudara en su caso”.

“Me sentí como en una cápsula del tiempo, en una época de mi vida, viviendo en ese momento de 2015. Activarlo me desconectó muchísimo; me encontré revisando mensajes y conversaciones con personas que ya no están. Lloré al leer mensajes de amigos que ya no están, con quienes no podré volver a hablar”, explicó en un posteo donde comparte esas imágenes viejas.