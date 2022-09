Por la implementación del régimen de segmentación de tarifas para los usuarios

residenciales del servicio público de electricidad, EC Sapem elaboró un informe

que muestra que “los usuarios con ingresos bajos no tendrán aumento en el precio

de la energía”. “Los usuarios con ingresos medios tampoco, si consumen 550 kWh

mensual. Con ingresos altos, tendrán aumentos, pero no serán importantes”.

EC Sapem elaboró el comparativo entre los valores de la energía para usuarios

residenciales de Catamarca, de antes y después del 1 de septiembre, fecha en

que comenzó a facturarse a distintos valores la energía, dependiendo de los

niveles de ingresos de los usuarios determinados por la segmentación tarifaria

dispuesta por la Secretaría de Energía de Nación.

El informe muestra que “los usuarios con ingresos bajos no tendrán aumento

alguno en el costo de la tarifa”. “En tanto, que los usuarios con niveles de ingresos

medios, si consumen hasta 550 kWh, tampoco tendrán variaciones”. Según el

informe elaborado por técnicos de la distribuidora EC Sapem, desde el 1 de

septiembre del año en curso sí tendrán aumentos en el valor de la tarifa eléctrica

los usuarios de ingresos altos.

Cabe recordar que Nación implementó la segmentación tarifaria con tres niveles

de usuarios: con ingresos altos, es decir que perciben mensualmente tres y medio

salarios básicos; con ingresos medios, con ingresos declarados entre uno y tres

salarios básicos mensuales; y con ingresos bajos, es decir, usuarios que tienen

ingresos mensuales inferiores a un salario básico. En este último grupo se

incluyen los usuarios con tarifa social.

“Solo el segmento de usuarios con ingresos altos, a los que se suman los usuarios

que no se inscribieron en el Registro de Accesos al Subsidio de Energía (RASE),

pagan desde el 1 de septiembre pasado tarifa plena del valor de la energía, es

decir, sin subsidios del Estado”, señala el informe de la distribuidora.