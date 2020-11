La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:



FECHA: VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: ALIMENTADOR COUNTRY 13,2kV

ALIMENTACION: E.T. VALLE VIEJO

MOTIVO: INSTALACION DE RECONECTADOR – MANTENIMIENTO GENERAL DE LMT.

ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE SECCIONADOR XS PASANDO ESTACION DE SERVICIO HASTA SANTA CRUZ.

USUARIOS:

CEMENTERIO PRIVADO VALLE DE PAZ, PUESTO CAMINERO RUTA 38 SANTA CRUZ, DERIVACION AL CERRO ANCASTI, HOSTERIA POLO GIMENEZ, PUESTO VIALIDAD PROVINCIAL CUESTA PORTEZUELO, ANTENA ARSAT, SAME, EMISORAS RADIALES DE ANTENA CERRO ANCASTI, AGUAS CATAMARCA POZO SANTA CRUZ, INTA (SANTA CRUZ), DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFONICAS, ESCUELAS, USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYCAMA Y SANTA CRUZ, ETC.

OBSERVACIONES: AL INICIAR EL TRABAJO, SE REALIZARÁ UN MICROCORTE EN TODO EL DISTRIBUIDOR ALIMENTADOR COUNTRY PARA DESVINCULAR LMT DESDE SECCIONADOR XS

EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.