El Ing. Rubén Dusso en un acto oficial en la mañana de hoy comentó a la prensa, “si vamos por las definiciones, la presidenta del PJ dijo que lo que pasa categoría debía cumplir un mandato y si la gente te elige, otro mandato. Nosotros vamos a cumplir un mandato, entonces como que tendríamos que tener la opción de poder repetir pero si deciden otra cosa, veremos”.

Consultado por si le gustaría o no ser nuevamente vicegobernador, argumentó: “más que me gustaría es el tema de las cosas que están quedando pendientes por hacer”. Y añadió: “por supuesto, no solo que me gustaría, sino que tengo la convicción y el compromiso por lo que me ha dado Catamarca”. Luego sentenció: “hasta ahora es posible la fórnula Jalil-Dusso pero puede haber cambios”