Personas que resultaron perjudicadas al operar con entidades financieras que

prometían réditos fabulosos y se derrumbaron hace un año, dejando un tendal

incalculable de deudas impagas, se expresaron con un duro mensaje a los actores

de la Justicia federal que llevan adelante las causas.

Decepcionados, piden el fin de lo que interpretan como privilegios para los

implicados, y sostienen que aún hay tiempo de corregir errores y encauzar la

investigación.

A continuación, el texto completo de la carta que se elevó a las autoridades

judiciales:

“Los autodenominados ahorristas y damnificados de la más grande Estafa de la

historia, que afectó a la gran mayoría de la población de Catamarca, nos dirigimos

especialmente al Señor Juez Federal y a los Señores Fiscales, para llevar a

vuestros conocimientos que a pesar de la desesperanza y la desazón que nos

genera el paupérrimo estado de la causa a razón de ciertas falencias en la

instrucción e investigación y no obstante formar parte de un reducido grupo, les

declaramos con todo honestidad, que NO claudicaremos ni nos detendremos

jamás en la lucha por el pedido de JUSTICIA, para que todo aquel que a formado

parte del accionar dañoso y perjudicial premeditado e intencional que ha que

dejado, no solo afectada económicamente, sino también con secuelas psicológicas

y emocionales a casi toda una sociedad que modificó su tranquila relación y forma

de vida.

Señores de la Justicia Federal, con el debido respeto a vuestras investidura,

sabemos todos, que la magnitud del hecho, de alguna manera, los ha superado y

sobrepasado en tiempo, espacio y toma de decisiones, pero que está en vuestras

manos todavía, reivindicarse y mostrar ante toda una sociedad del claro y

profesional accionar de una Justicia profesional e independiente. Es por ello que le

pedimos con toda la energía, la fuerza y la perseverancia que nos caracteriza, que

NO les tiemble el pulso ni presión de ninguna naturaleza, para disponer no sólo las

detenciones de todos los integrantes de la “banda” de estafadores, sino que sean

alojados en el lugar que corresponde, que no es otro que el Servicio Penitenciario

Provincial; NO queremos privilegios ni beneficios, para ninguno de ellos, ya que

ninguno de ellos han tenido contemplación alguna con toda una tranquila y

humilde comunidad. Al igual que el “cabecilla de la banda” Sr BACHIANI, hoy

preso en el penal de Miraflores, deberán también hacerlo en las mismas

condiciones, el Sr. BLAS, SARROCA, RETAMOSO, PIÑA, EL CONTADOR y todo

otro implicado en la causa.

Los motivos por los que se le otorga la tan mentada DOMICILIARIA, no tiene

asidero legal ni legítimo, toda vez que teniendo en cuenta esos “privilegios”, la

mitad de la población penal, estaría en esa situación y condiciones.

También le pedimos y exigimos que sus lugares de detención (Servicio

Penitenciario) tengan el mismo trato del “preso común”. Estos dos últimos

aspectos señalados se lo marcamos por conocimiento e información fidedigna

obtenida del mismo seno del penal, donde también se encuentran ciudadanos

trabajadores, afectados por el accionar de estos Señores que no les importó ni les

importa el sufrimiento, el dolor y desazón de sus par ciudadano integrantes de una

misma sociedad.

Por último, les pedimos en consecuencia que vuestras próximas medidas sean las

estrictas ajustadas a Derecho y NO permitan que el hecho y las circunstancias

acaecidos por el dolor, la angustia, la impotencia y la injusticia, lleguen a instancias

no queridas por ningún ciudadano de bien… SERA JUSTICIA…

Los saludamos atentamente”.