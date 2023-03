EL CASO DE IVANA FERREYRA

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, pidió que se sancione a los concejales de esa localidad del departamento La Paz.

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero, sostuvo que «negarle a una mujer el ejercicio pleno de sus derechos políticos es violencia política». Guerrero tuvo duros conceptos contra el Concejo Deliberante de Icaño, que ayer volvió a postergar el juramento de Ivana Ferreyra como miembro del órgano deliberativo, pese a que existe una sentencia judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia que lo ordena.

«A menos de 24 hs del Día de la Mujer, se consumó un nuevo atropello a los derechos de una mujer de la política -escribió Guerrero en un posteo en la red social Facebook-. El Concejo Deliberante de Icaño no incorporó a Ivana Vanesa Ferreyra en su banca de concejala electa por voluntad popular, y reconocido su derecho por la Corte de Justicia. ¡Estamos hartas del ninguneo y avasallamiento a que desde hace un año someten a la compañera Ivana! Pero también estamos hartas de la violación sostenida de sus derechos, y del derecho del pueblo de Icaño a ser representado en su órgano deliberativo municipal por la mujer que eligieron en las urnas».

«Estamos hartas de la vulneración de la Constitución, de la ley y del incumplimiento de la sentencia judicial dictada por la Corte. Quisiéramos saber si los miembros del Concejo se encuentran o no capacitados en perspectiva de género. Evidentemente no. ¡Exigimos que le den su banca! Basta ya del machilurismo político! ¡El incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos por parte de los concejales de Icaño debe ser sancionado!», finalizó.

Fuente: El Chasqui Digital