Música

Se trata de «Black Moonlight», tema extraído de su próxima colección de Halloween «Danse Macabre».

Nile Rodgers, leyenda de CHIC, ya había trabajado con las leyendas del pop en innumerables ocasiones a lo largo de los años, sobre todo en su LP de 1986 “Notorious”.

El tecladista de la banda, Nick Rhodes declaró: “Nile Rogers es una fuerza de la naturaleza. Cuando entramos en una habitación, empezamos a tocar y se produce la magia. Él siempre dice que CHIC es su primera banda y Duran Duran la segunda. Desde el punto de vista temático, personalmente prefiero la luna al sol. Simon tomó la idea y se puso manos a la obra”.

El líder Simon Le Bon añadió: “‘Black Moonlight’ es la clásica colaboración entre Duran Duran y Nile Rodgers. Cuando Nile empezó a tocar la guitarra en el estudio, nos inspiró a todos con su riff, y la canción se escribió sola”.

Es la segunda de las tres nuevas canciones que se publicarán del “espeluznante” disco. El single principal, recientemente publicado, cuenta con la colaboración de Warren Cuccurullo a la guitarra, en su primera colaboración desde 2001.

Los creadores de ‘Wild Boys’ también dieron un buen giro a varios covers que interpretan en el álbum : a ‘Bury A Friend’ de Billie Eilish, ‘Psycho Killer’ de Talking Heads, con Victoria De Angelis de Maneskin, ‘Paint It Black’ de The Rolling Stones, ‘Spellbound’ de Siouxsie and the Banshees, y muchas más.

También incluye nuevas versiones de ‘Nightboat’ y ‘Secret Oktober 31st’.

El disco, que llegará íntegro el 27 de octubre, está inspirado en un par de actuaciones temáticas de Halloween en Las Vegas el año pasado, en las que se vistieron con atuendos macabros e interpretaron versiones de “Spellbound”, “Ghost Town” de The Specials y “Super Freak” de Rick James.