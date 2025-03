Música

La artista británica interpretó «Never Tear Us Apart» homenajeando a la emblemática banda australiana.

“Cada vez que pienso en estas canciones, están tan arraigadas en la cultura británica y nos unen aún más, aunque estemos en lados opuestos del mundo. Se siente realmente especial. Esta es una canción a la que siempre vuelvo, me encanta”, dijo al público Dua durante su reciente concierto en la ciudad natal de INXS.

Dua lipa hizo el cover “Never Tear Us Apart” de la banda INXS en Sydney, Australia!pic.twitter.com/FZz4tkTEOY — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) March 26, 2025

No es la primera vez que rinde homenaje a la banda, su éxito “Break My Heart” (2020) se inspiró en otro clásico de INXS, “Need You Tonight”.

La artista rinde tributo a artistas australianos durante su gira Radical Optimism. En Melbourne, presentó versiones de “Highway to Hell” de AC/DC y “Can’t Get You Out of My Head” de Kylie Minogue, entre otros.

Además, Lipa lanzó una nueva versión de su éxito “Physical” en colaboración con Troye Sivan, como parte de la edición especial por el quinto aniversario de su álbum Future Nostalgia. ​

[embedded content]