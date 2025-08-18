Música

Es el segundo adelanto de «Breach», el próximo álbum del dúo, que se publicará el 12 de septiembre.

“Drum Show” es el primer single, hasta el momento, que cuenta con la voz del baterista Josh Dun.

[embedded content]

En junio, el dúo de Ohio publicó “The Contract” el primer adelanto de Breach.

A principios de esta semana, Tyler Joseph compartió más detalles sobre el lanzamiento del octavo álbum de la banda, afirmando que “City Walls” (el tema que principal del disco) marcará el final de su historia de una década.

Además, a partir de septiembre Twenty One Pilots presentará el disco con una gira por Norteamérica. “Será la primera vez en nuestra carrera que no sabremos cuándo volveremos a salir de gira”, afirmó Tyler.