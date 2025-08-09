En el marco del cierre del plazo legal para la conformación de frentes electorales, el partido departamental Somos Capayán, referenciado en la exdiputada Analia Brizuela, y el partido municipal Frente Unidos Huillapima (FUH), encabezado por el concejal Jorge López González, oficializaron su incorporación al frente Provincias Unidas, espacio político nacional impulsado por cinco gobernadores en ejercicio.

La decisión se concretó con la firma de las actas correspondientes y expresa la voluntad de ambos espacios locales de sumarse a un proyecto político de alcance nacional, con fuerte impronta federal y de construcción desde las provincias hacia el centro del poder.

Provincias Unidas es un frente liderado por los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y San Juan, y propone una alternativa con eje en el desarrollo productivo, la defensa del interior profundo y la recuperación del federalismo real, una consigna que también reivindican los dirigentes catamarqueños que hoy dan este paso.

“Desde Somos Capayán venimos trabajando hace tiempo con la convicción de que Catamarca debe integrarse a un proyecto federal en serio, que escuche a las provincias y las haga protagonistas. Por eso hoy damos este paso con responsabilidad y compromiso”, expresó Analia Brizuela.

Por su parte, el concejal Jorge López Gonzáles, al frente del partido municipal Frente Unidos Huillapima, afirmó: “Creemos en una política cercana, con los pies en el territorio y la mirada puesta en el desarrollo. Esta alianza representa una oportunidad para llevar esa visión al plano provincial y nacional”.

Ambos dirigentes participaron en los últimos días de reuniones en la sede de Hacemos por Catamarca, el brazo provincial que canaliza la propuesta nacional del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, y que en Catamarca tiene como apoderado a Juan Nóbrega.

Con estas incorporaciones, Provincias Unidas sigue ampliando su base territorial de cara a las elecciones generales de octubre, en las que buscará consolidarse como una tercera vía entre el oficialismo y la oposición nacional.