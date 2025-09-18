La noticia enluta al mundo radial y a sus oyentes. Guillermo Melo, reconocido locutor y referente de la radio, murió dejando un legado marcado por su pasión y por el recordado ciclo Recordando Éxitos.

Un profundo pesar atraviesa al mundo de la radiofonía local tras conocerse el fallecimiento del locutor Guillermo Melo, figura emblemática del medio y creador del exitoso programa Recordando Éxitos.

Con una vasta trayectoria, Melo se convirtió en un ícono de la comunicación radial, destacándose por su voz inconfundible, su calidez al aire y su compromiso con la difusión de la música popular. Su programa se transformó en un clásico para varias generaciones de oyentes que lo acompañaron fielmente a lo largo de los años.

Colegas, amigos y oyentes expresaron su dolor en redes sociales, donde recordaron a Melo no solo por su talento, sino también por su calidad humana y su cercanía con la gente. “Se fue una voz que marcó nuestras tardes de radio”, expresó un compañero de trabajo en FM Valle Viejo.

La partida de Guillermo Melo deja un vacío irreparable en la radiofonía, pero su legado seguirá vivo en la memoria colectiva de quienes lo escucharon y compartieron con él la magia de la radio.