Luego del concierto, Doja compartió el siguiente mensaje en su Instagram Stories: “Lo siento mucho, joder, Nueva Jersey. No sé qué fue eso. No estoy nada contenta con mi energía esta noche”.

La artista de Los Ángeles no dio más detalles sobre lo que salió mal durante el concierto, pero algunos asistentes compartieron sus opiniones en X/Twitter.

Una cuenta de un fan -que está proporcionando actualizaciones de la gira “Scarlet Tour”– publicó una captura de pantalla de la disculpa de Doja, escribiendo que la fecha de Nueva Jersey fue en realidad “una de sus mejores hasta ahora”.

.@DojaCat via Instagram stories after calling New Jersey “New York” tonight! 😭 #TheScarletTour pic.twitter.com/jxOI9emnD7

— Scarlet Tour Updates (@ScarletTour) December 1, 2023