Música

«The Night The Zombies Came'», el decimo disco de la banda norteamericana se publicará el 25 de octubre.

Pixies estrenó el single “Chicken”, escrito por Charles Thompson y producido por Tom Dalgety.

[embedded content]

La banda regresa después de su aclamado álbum Doggerel, y empieza una nueva era de la mano de la nueva bajista Emma Richardson.

The Night The Zombies Came, tendrá 13 nuevas canciones, e incluirá el tema “You’re So Impatient” previamente adelantado.

En un comunicado de prensa, el líder de Pixies, Black Francis, comentó sobre el disco: “Son fragmentos que se relacionan y se yuxtaponen con otros fragmentos de otras canciones. Y en una colección de canciones en un supuesto LP, se termina haciendo una especie de película”.

En agosto, la banda norteamericana iniciará un tour por Reino Unido, Europa, Nueva Zelanda y Australia.