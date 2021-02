La intersindical docente (Ateca, Suteca, Sidca, Sadop y Uda) no garantiza que el

ciclo lectivo 2021 comience el 8 de marzo, tal como está previsto. Los gremios

hicieron este planteo a la ministra de Educación, Andrea Centurión, y al ministro de

Trabajo, Ariel Luna.

Docentes y ministros tuvieron una segunda reunión en la tarde del miércoles, en las

oficinas del ministerio de Educación. En esta oportunidad, los sindicalistas

rechazaron el 30% de aumento salarial que el Gobierno Provincial quiere dar a los

trabajadores públicos. Los representantes de los educadores consideraron que ese

porcentaje es “insuficiente” y pidieron que el Ejecutivo mejore la propuesta.

Los referentes de los gremios, además, hicieron saber a Centurión y a Luna que “si

las garantías sanitarias no están dadas, hay grandes problemas de infraestructuras, y

si no hay acuerdo salarial no está garantizado el inicio del ciclo lectivo”, según

explicaron desde la intersindical a El Esquiú.com.

Por otra parte, desde la intersindical destacaron que los funcionarios volvieron a tocar

el tema de las asambleas y “manifestaron el criterio de que quieren asambleas

virtuales, que se está trabajando con el mismo sistema, que nos van a dar a conocer

oportunamente. El inicio de las asambleas sería antes del inicio del ciclo lectivo”.

Vacunas

Antes del inicio de la segunda reunión, el secretario general de Ateca, Mario

Sánchez, mencionó que en la primera reunión hablaron sobre la vacunación para los

trabajadores de la educación.

“Se dijo que terminado con la gente de salud y el personal policial, continuarían los

docentes. Una exigencia que nosotros teníamos es la urgencia, la necesidad de la

vacunación masiva a todos los docentes. Ellos (por los funcionarios de Educación)

estaban de acuerdo con eso, pero todavía no tenían fecha probable de acuerdo a la

provisión que tengan de las distintas vacunas”, remarcó Sánchez.

Pago de deudas a los docentes

El secretario general del Sidca, Sergio Guillamondegui, resaltó que la intención del

Gobierno es empezar a pagar pronto las deudas a los docentes. “Como gremio

veníamos reclamando el pago de las deudas (docentes). El ministro Luna comunicó

que el Gobernador le delegó la competencia para que él firme las actas docentes.

Con esto se solucionaría el problema a 2.500 docentes que están adeudando. Se

podría empezar a abonar las deudas en no más de 10 días”, reveló.

