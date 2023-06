Una vez mas, hoy miércoles debia sesionar la cámara de Diputados de la provincia y al llamado para que bajen no bajaron, con esto suman la quinta vez que no dan quorum; en los pasillos, se rumorea que no quieren dar debate con respecto a lo que pasa con Jujuy, lo que paso con la Presidenta de la cámara y ahora tambien por el armado de lista que se cierran este finde semana.

