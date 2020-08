“Dime la maldita lisiada, cachetéame”: el peculiar pedido de los fans a la villana de María la del Barrio.

19 agosto, 2020 1:14

Itaí Cantoral, actriz que interpretó a la malvada “Soraya Montenegro” en María la del Barrio recordó un particular (y extraño) pedido de los fans.

El pasado 14 de agosto se cumplieron 25 años del estreno en la pantalla chica de María la del Barrio una de las novelas mexicanas que más corazones conquistó en Latinoamérica. Y uno de los personajes más recordados, aunque también el menos querido, era el de la despiadada “Soraya Montenegro”, la villana de la historia.

Este papel marcó gran trascendencia en la carrera actoral de Iatí Cantoral, quien dio vida a la malvada mujer que le hizo la vida posible a la humilde “María” (Thalía) y a su amado “Luis Fernando de la Vega Montenegro” (Fernando Colunga).

Por esta razón, durante una entrevista en la que la intérprete hizo referencia a sus casi 3 décadas de trayectoria, no olvidó en mencionar este importante papel que marcó su vida artística y le dio gran fama internacional. “Viajé al mundo gracias a Soraya Montenegro”, expresó.

Sin duda una de las escenas más emblemáticas de la popular ficción, y que incluso es protagonista de centenares de memes en la actualidad, es en la que “Soraya” entra a la habitación de su hijastra y la encuentra con “Fernandito” (hijo de los protagonistas), propinándole gritos y llamándola “Maldita lisiada”.

Esta frase se convirtió en un icono de la novela e incluso Iatí contó un particular anécdota con un grupo de fanáticos. “Fui a Perú, porque me invitaron hacer una campaña para un chocolate, cuando bajé al aeropuerto tenía muchísimos fans y me decían: ‘por favor, dime la maldita lisiada, cachetéame, escúpeme. ¡Has algo!’. A mí se me salían las lágrimas”, contó.

Video: Televisa

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube