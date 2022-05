El Comité Operativo de Emergencia (COE) dio a conocer que, en las

últimas semanas, detectaron 36 casos de coronavirus en la provincia.

También informaron que, en ese mismo periodo, no se registraron muertes

por la enfermedad mencionada.

Según detalló el COE, teniendo en cuenta la sumatoria de nuevos casos y

a las personas recuperadas o fallecidas, hasta el cierre de la Semana

Epidemiológica N°17, 15 casos se consideran activos. En las últimas

cuatro Semanas Epidemiológicas (SE14, SE15, SE16 y SE17) se

registraron 36 contagios.

El organismo señaló que durante este período detallado no se registraron

fallecimientos a causa de Covid-19. El último registro de muerte por Covid

fue el día 5 de marzo de 2022.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se detalla que se llevan procesados

149.170 test PCR y 343.171 test de Antígenos en Catamarca. Es decir,

que en la Provincia se realizaron desde el inicio de la pandemia 492.341

test para detectar Covid-19. De dicha cifra, 2.259 test (611 PCR y 1.648

Antígenos) corresponden a las últimas cuatro semanas epidemiológicas

(del 3 al 30 de abril de 2022).

Vacunación

Hasta el día 1 de mayo de 2022, el Ministerio de Salud aplicó un total de

963.991 vacunas, de las cuales 16.991 se aplicaron en las últimas cuatro

Semanas Epidemiológicas (Fuente: NOMIVAC). Con estas dosis aplicadas

a 401.392 catamarqueños y catamarqueñas, se ha alcanzado el 88,3% de

la población total de la provincia vacunada con esquema de dos dosis.

La Dirección de Epidemiología continúa con la carga de datos tardíos

correspondientes a vacunación en zonas de escasa conectividad y de

Semanas Epidemiológicas anteriores.

Actualización de la información

Desde la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud se

tomó la decisión de actualizar el contador de casos positivos para Covid

del Portal de la Provincia de Catamarca de manera semanal, atendiendo a

la actual situación sanitaria y a nuevos lineamientos de estrategia de

vigilancia. Hoy se actualizará, si hubiera nuevos casos, por última vez con

la modalidad diaria y a partir del próximo lunes, será de manera semanal.

Dengue

En estas últimas cuatro semanas y hasta el día 2 de mayo no se

detectaron nuevos casos positivos para dengue en la provincia.

Datos generales – 2 de mayo de 2022

Vacunación Covid-19

• Dosis aplicadas: 963.991.

• Dosis aplicadas en las últimas 4 semanas: 16.991.

Semanas Epidemiológicas 14, 15, 16 y 17:

• Contagios: 36.

• Fallecidos: 0.

• Total fallecidos: 849.

• Casos activos: 15.