DESDE EL CONCEJO DELIBERANTE DE BAÑADO DE OVANTA

La otra semana podría darse una sesión extraordinaria para pedir informes a la comuna.

La preocupación expresada por parte de los empleados municipales de Bañado de Ovanta (Santa Rosa) por la demora en el pago de la otra parte del aguinaldo por parte del intendente Elpidio Guaraz generó diferentes voces en contra y podría llevar a que la próxima semana se realice una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante (CD), en el cual se podrían presentar varios pedidos de informe.

Sobre la postura en cuanto al conflicto con los municipales, el presidente del CD y referente de Podemos Santa Rosa, Federico Mercado, expresó que “es una irresponsabilidad total del Intendente, el único responsable es el Intendente, y para deslindar responsabilidades erróneamente les sale diciendo a los empleados municipales que la culpa de no pagar la otra parte del medio aguinaldo es del Gobierno Provincial”, aclarando que cada jefe comunal es responsable de la administración de los fondos, por lo que deben prever el pago del aguinaldo.

“Más allá de que la Provincia los auxilie, les mande para todos los intendentes, no por ello no va a pagar el aguinaldo, es una responsabilidad pura y exclusivamente de quien está en la administración municipal”, expresó.

Asimismo, Mercado manifestó que desde la Provincia le dijeron que giraron fondos para el municipio, como una ayuda extra, para que se pague el aguinaldo, por lo que todos los municipios “aseguraron” pagarlo en el mes de diciembre y “el único que no lo hizo fue el de Santa Rosa”. En el mismo sentido, el edil precisó que el municipio recibe coparticipación y en el caso de Santa Rosa “está recibiendo 58 millones de pesos, todos los meses y está gastando 22 millones en sueldos y el resto le queda”.

En lo que refiere a la convocatoria a una sesión extraordinaria para poder tratar esta situación, Mercado adelantó que la misma podría ser lunes o martes de la semana que viene y que en ella se podrían tratar diferentes pedidos de informe sobre la cantidad de dinero que envió Provincia como auxilio financiero para pagar el aguinaldo, además de plantear por qué no se pagó este aguinaldo y la cantidad de empleados cesanteados en estos días.

Sobre una posible suspensión de Guaraz, el concejal dijo que eso no se podría tratar dado que no hay ley alguna que respalde para que se avance sobre el tema, aunque no descartó que se pueda convocar al jefe comunal al recinto.

Por otra parte, el concejal Mario Páez también se expresó sobre esta situación y manifestó que “es una falta de respeto hacia los municipales” que no hayan pagado del aguinaldo. Guaraz “no lo pagó porque no quiso, porque el dinero de la Municipalidad de Santa Rosa está”. “Y que no diga que el Gobierno de la Provincia no le manda el dinero, porque eso es mentira”.

“Él (Guaraz) lo quiere es ver sufrir al empleado municipal: cuando menos tenga, mejor, porque así le van a pedir favores a él”, dijo Páez, para luego calificar como “un desastre” la administración municipal.

A modo de autocrítica, Páez dijo que hay una parte de culpa del CD porque no controlan (al Ejecutivo) como debe ser ni lo sancionan “con la fuerza con que se tiene que sancionar”, además de que esto sería lo correcto, porque Guaraz piensa que está administrando “sus bienes personales”.

Desde el gremio

Por su parte, Juan Fernández, delegado de ATE, desmintió que existiera una reunión con el Intendente y comentó que desde la comuna nadie les preguntó nada de ellos.

Asimismo, reiteró que el municipio empezó a mandar telegramas dando de baja al personal contratado, por lo que estarán en alerta y verán qué medidas se pueden tomar, pues ya fueron cuatro los empleados a los cuales no se les renovó el contrato.

Fuente: El Chasqui Digital