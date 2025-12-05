A partir del primer jueves del mes de diciembre, los rubros “Construcción y hogar”, “Vestimenta y afines” y el segmento denominado “Otros rubros” del Programa “Marcatón” incorporan al jueves como día de beneficios para comprar con 20% de descuento y hasta en seis cuotas sin interés. De tal manera, estos tres rubros quedan con cuatro días de beneficio activo, es decir de lunes a jueves. Los demás rubros, siguen funcionando con la misma modalidad y días que lo vienen haciendo.
Esta ampliación de un día tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento al sector comercial y brindar más oportunidades de compra a las familias catamarqueñas, extendiendo los beneficios y promociones que ofrece el programa.
Un dato importante es que, para que la promoción entre en vigencia, es necesario que los comercios adheridos de los rubros mencionados firmen una nueva carta acuerdo en la Sucursal más cercana del BNA. Deben hacerlo donde firmaron la carta acuerdo por la cual ingresaron al programa. Por informes, se encuentra activa la línea corporativa de atención a comercios del Marcatón 383-4382619.

