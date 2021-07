Música

El lanzamiento incluye 8 sencillos en discos de vinilo de 12″ con remixes de “Underworld” y “AIR”.

Depeche Mode está haciendo una serie de lanzamientos que repasan sus mejores álbumes a través de un viaje por cada single en ‘The 12″ Singles’, proyecto que a manera de súper box sets, relanza cada álbum por separado a través de vinilos, libros, lados b y demos.

Esta idea arrancó en 2018 Speak & Spell | The Singles y A Broken Frame | The Singles. La segunda entrega—Construction Time Again | The 12? Singles y Some Great Reward | The 12? Singles—llegó el 14 de diciembre de 2018, la tercera, con Black Celebration | The 12? Singles y Music For The Masses | The 12? Singles el pasado mayo de 2019 y una cuarta la pasad primavera con Violator | The 12? Singles y siguió en septiembre de 2020 con Songs Of Faith And Devotion | The 12? Singles.

Hoy es el turno a ‘Ultra’, álbum que la banda lanzó en el ’97 y en el que el trabajo en los controles de Tim Simenon fue un punto clave en la carrera de la banda.

Este box set está compuesto por 8 sencillos en vinilos de 12″, un trabajo de arte original, audios remasterizados, remixes y versiones demo y también explorará canciones como “Barrel Of A Gun”, “Painkiller”, “I’ts No Good”, “Slowblow”, “Home” y “Useless”.

El 10 de septiembre salen a la venta en este link,una gran oportunidad para revivir uno de los mejores trabajos de la banda británica.

Rose Bouzon