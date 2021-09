La exempleada doméstica del concejal y actual precandidato Fernando Augusto

Navarro, lo denunció por violentarla y acusarla falsamente de sustraer dinero en su

domicilio, en hechos ocurridos a fines de 2020. El edil, por su parte, dijo que “toda

esta acusación es falsa y yo pasé de ser víctima (de un hurto) a supuesto victimario.

Se trata de una injusticia con un claro trasfondo político, porque no es casualidad que

esto se mediatice a escasos días de las elecciones”.

El Esquiú.com accedió a la denuncia radicada por la mujer, quien se identificó como

Natalia Chocobares. En su exposición, la mujer relató que el 30 de diciembre de 2020

y luego de 5 años de prestar servicios como empleada doméstica para la familia de

Navarro, fue acusada de cometer el hurto de un dinero y que fue violentada y privada

de su libertad, ya que –según denunció- Navarro y su esposa la increparon,

tratándola de “chorra, negra de mierda”, para luego impedirle que se retire del lugar.

También aseguró que fue desnudada en el living del inmueble por parte de una mujer

que la obligó a acuclillarse para revisarla, y que el propio Navarro la empujó para

quitarle de sus manos la cartera, en la que asegura, no se encontraba el dinero que

el concejal reclamaba como perdido.

Por estos motivos, según explicó la abogada querellante que representa a

Chocobares, Yanina Mohaded, quien pertenece a la Comisión de Género del Colegio

de Abogados de Catamarca, “ella fue imputada, pero estamos solicitando el

sobreseimiento puesto que nunca le encontraron el dinero que Navarro dijo que le

había sustraído. Todo esto sucedió porque ella venía haciendo reclamos laborales

para que le paguen lo que le correspondía, lo que no estaba sucediendo y buscaron

una forma para que no preste más sus servicios allí”.

