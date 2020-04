La viralización de audios de Whatsapp del diputado mandato cumplido, Gustavo

“Baby” Noboriguchi (integrante del otrora Frente para la Victoria), llevó a que Fiscalía

de Estado radique una denuncia penal en su contra por cuanto amenazó a

autoridades de la provincia. En diálogo radial, el exdiputado reconoció que era su voz

y atinó a pedir disculpas a las mujeres en general porque se “pasó de mambo”.

También explicó que se enojó porque entendía que a su hija, una empleada de la

cámara baja, iban a echarla, presuntamente confundiéndolo con la movilidad laboral

que estudia el Ejecutivo.

La acusatoria emitida por el área a cargo de Marcos Denett indica que Noboriguchi,

en sus audios, amenaza al Gobernador y a las diputadas Cecilia Guerrero (actual

presidente de la cámara baja provincial), Silvana Ginocchio y Lucía Corpacci

(ambas, diputadas nacionales).

En el audio, Noboriguchi asegura que hará “aca” al jefe de Estado local si no da

marcha atrás en la idea de pasar a empleados legislativos al Ejecutivo y sostenía que

él no le tiene miedo a nadie, remarcando que iban a saber quién era el “Baby

Noboriguchi”.

Para Fiscalía de Estado, de los audios virales surge a las claras que se trata de

amenazas “constituyendo un delito que debe ser adecuadamente reprimido”. De

acuerdo a lo que establece el Código Penal, las amenazas pueden ser pasibles de

tener una sanción de cinco a diez años de prisión como sucedería en este caso: “Si

las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión

por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

“Soy yo”

En diálogo con radio Valle Viejo, el exdiputado reconoció que era la persona que

mandó los audios. “No tengo nada que negar”, dijo. A la vez, tras hacerse pública la

denuncia penal de Fiscalía de Estado, desmintió estar demorado: “Si tienen que venir

a buscarme estoy en casa, vivo en Valle Viejo”.

Por otra parte, Noboriguchi, lejos de retractarse, apuntó al Gobernador para

remarcarle que “él es un ciudadano y soy dueño de decirle lo que quiera”. No se

disculpó con las diputadas a las que nombró en los audios pero sí pidió perdón “a las

mujeres”: “Sé que me pasé de mambo con las mujeres, cosa que no tengo ningún

problema, no soy homofóbico tampoco”.

Como para no dejar dudas de que solo se disculpó a la agresión en contra de las

mujeres en general, manifestó: “Sí me retracto en eso. Pido perdón a todas las

mujeres, pero de lo demás, no me retracto en nada”.

Así las cosas, explicó que ese día recibió “una mala noticia sobre mi hija”. “Me

hablaron los chicos de la cámara de Diputados que había una lista, llorando sobre

qué iban a hacer sin trabajo y que el Gobernador está diciendo que (los) vamos a

llevar. ¿No entienden los políticos la diferencia de poderes? ¿Qué tiene que meterse

el Gobernador en la cámara de Diputados?”, dijo como esbozando un argumento.

En cuanto a las pruebas que dice poseer sobre las designaciones beneficiando a

funcionarios de primera línea en la cámara baja, afirmó que primeramente hablará

con el fiscal en turno. “A través de lo que me manifieste veré las medidas que voy a

tomar”, alegó.

Casi al final de la entrevista con el medio radial, sostuvo que se encontraba en su

casa, afirmando que será “el primer preso político, quiero que me saquen esposado,

los estoy esperando tranquilo. Que hagan lo quieran pero que después no se

arrepientan”.