Denuncian posible malversación de fondos dentro de los libertarios catamarqueños

Al cruce

El dirigente Pablo Agüero salió al cruce de la presentación. Admitió que entre PASO y generales se recibió cerca de $ 6 millones, pero aclaró que todo se invirtió para la impresión de los votos. Sostuvo que el denunciante desconoce porque no es un activo integrante de la conducción de la alianza de Milei.

Agüero, en declaraciones al programa Mañana es hoy de Radio Ancasti, expresó: «Quinteros no estuvo nunca en la campaña, no trabajó y obviamente que no está al tanto de nada. El dinero que hemos recibido en las PASO fue $ 2.440.000. Ese dinero ya se rindió, ya se hizo el pago de las boletas», explicó. Estimó que para el gasto fue de $ 35 millones, por lo que el resto se completó con aportes de los dirigentes.

Afirmó que la rendición de esas partidas ya fue realizada. Luego, se recibió unos $ 4 millones para las generales y comentó que ese dinero todavía está en la cuenta para pagar otra impresión de votos. Según explicó, se destinó para la general un total de dos padrones, con lo que el costo se elevó a $ 70 millones.

«Todavía no me han enviado de la imprenta de Buenos Aires para hacer el pago teniendo en cuenta que la rendición final vence el 2 de febrero del año que viene, pero nosotros obviamente lo vamos a hacer antes, una vez que lleguen las facturas correspondientes», explicó.

«A esta persona, la vi una vez nada más cuando firmó la alianza. Después apareció una o dos veces más, nunca estuvo, así que obviamente no conoce. Sí me hizo saber que necesitaba dinero, pero obviamente ese dinero era solamente para el pago de boletas», dijo y agregó que el resto de los gastos de la campaña corrió por cuenta de los candidatos.