EN UNA ESCUELA DE VALLE VIEJO

Se dio intervención a la Fiscalía N°9 y se activaron los protocolos para casos de abuso. Intervino Educación y avanza la etapa de sumario.

Los padres de dos alumnas de nivel secundario de una escuela perteneciente al Estado provincial del departamento Valle Viejo, denunciaron a un docente por abuso sexual en perjuicio de las chicas, que cursan los últimos años de estudio. Las presentaciones fueron giradas a la Fiscalía de Instrucción N°9 a cargo de Jonathan Felsztyna, quien ordenó las medidas a cumplimentar.

En diálogo con El Ancasti, la madre de una de las víctimas informó que las irregularidades comenzaron en el año 2021, cuando parte de las clases se llevaban a cabo en forma virtual y el docente realizaba videollamadas pasada la una de la mañana. «Ella me contó eso y directamente le dije que lo bloquee, porque esa no es hora para dar clase de nada. Pero cuando comenzaron las clases este año, el profesor les pedía a las chicas que le comenten cómo era la relación que tenían con sus novios, les tocaba las mejillas y el cabello», agregó. Comentó que según su hija, «algunas chicas permitían que les toque el pelo y la cara, a quienes les daba dinero para que compren un sándwich, mientras que a ella no le daba porque se resistía a los toqueteos».

Indicó además que «después no quiso volver más a las clases de ese docente porque un día él se tocó los genitales y después tocó la comida que ella había llevado para comer».

Sostuvo que el hombre enseña Ética y antropología y, que tras comentar lo sucedido a la preceptora, reclamaron en la dirección del establecimiento, donde a las chicas les pidieron que presenten una nota informando lo que había ocurrido. «Un día le ofreció pagarle una foto desnuda. Ella entró en crisis y fui a reclamarle a la preceptora pero no hizo nada. Fuimos a hablar con la directora. Y había una mamá que dijo que a su hija le había pasado algo similar y que por temor, comenzó a llevar un cuchillo para defenderse», agregó.

Comentó que el docente proponía controlarles el peso corporal y que las tomaba por la espalda, las levantaba asegurando que las pesaba y al bajarlas les realizaba tocamientos.

Fuentes judiciales informaron que hasta ayer había dos denuncias penales radicadas a principios de noviembre contra el docente en la sede judicial N°10, de Valle Viejo.

Desde el Ministerio de Educación se informó que el director de Educación Secundaria, Luis Bazán, tomó intervención y que los casos fueron abordados en función del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las instituciones escolares.

Se pudo conocer que se dio intervención a la Dirección Provincial de Mediación Escolar, desde donde se remitirán las actuaciones a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y luego a la Dirección de Sumario Docente, que con el Ministerio de Trabajo de la Provincia definirán la situación administrativa del educador.

Mientras tanto y en forma paralela, avanza la investigación penal a cargo del fiscal.

Si bien se activaron los protocolos para casos de abuso sexual, se conoció que próximamente se realizarán las evaluaciones en Cámara Gesell y la recepción de declaraciones.

Campaña de la ONU

Catamarca adhirió a la campaña de la ONU, «16 días de Activismo contra la Violencia de Género”, que inició el viernes (Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer) y terminará el 10 de diciembre, con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

«Se organizarán actividades para concientizar, sensibilizar y fomentar la reflexión con perspectiva de género, como forma de promover una vida libre de violencia», informaron.

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos convocará a los ministerios y secretarías para la coordinación de actividades a realizar en el marco del presente decreto. Se podrá invitar a participar a organizaciones sociales, medios de comunicación, instituciones representativas y municipios.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital