SUCEDIÓ EN FIAMBALÁ

El periodista Adrián Quiroga teme que el efectivo tome represalias contra su familia por su labor.

Un periodista de la ciudad de Fiambalá denunció que un efectivo de la policía demoró a su hijo en la vía pública y le profirió amenazas que serían producto de su labor en un medio local.

Se trata del suboficial Rodolfo González, quien ya había sido denunciado por otras tres personas por apremios ilegales en la Comisaría de la localidad antes mencionada y que todavía continúa en funciones.

Esta denuncia, había sido replicada por el Multimedios Abaucán, donde trabaja el periodista Adrián Quiroga, cuyo hijo, un adolescente de 16 años sufrió un presunto “apriete” por parte del efectivo, hecho que causó gran temor en el jovencito.

Según relató el progenitor del menor, su hijo habría sido interceptado mientras se conducía en una motocicleta por el móvil policial alrededor de las 4.16 en la calle Abaucán, donde tras cruzarle el móvil policial, el cual tenía las balizas encendidas, como si se tratara de una persecución.

“Mi hijo se detuvo, este tipo salió y comenzó a insultarlo y decirle de todo, además sacó su teléfono celular y mi hijo me cuenta que tenia el teléfono en posición, pero no sabe si realmente lo filmó. Aparte eso ratificaría los insultos del policía hacia mi hijo, por el audio” lamentó.

Entre los insultos que este cuestionado efectivo habría realizado según manifestó Quiroga a este medio: “le reiteraba pendejo hijo de puta, la puta que te parió, tu papá es un hijo de puta, si no rajás ya te meto preso y andá a decirle a tu papá para que lo publique también. Entre otras cosas” remarcó y añadió “rajá ya de acá antes que te haga mierda y te meta preso” agregó.

Luego de este hecho y con gran temor el jovencito le habría manifestado lo sucedido a su padre, quien en las próximas horas radicaría la denuncia penal en contra del efectivo.

“La hubiera hecho hoy a la denuncia, pero aquí en la Comisaría no me van a tomar, o me van a tergiversar, voy a tener que viajar a Tinogasta a radicar la denuncia porque así funciona la policía en nuestra ciudad” repudió Quiroga.

Además, el denunciante agregó que en reiteradas oportunidades, cuando intenta llevar adelante su labor de periodista, el efectivo policial, le impediría poder llevar adelante su labor, un hecho que a su juicio, atenta con el libre ejercicio de la profesión.

Antecedente

El pasado 4 de julio, el suboficial González fue sindicado por tres hombres y un menor quienes habrían sido brutalmente torturados en la comisaría de Fiambalá.

El caso fue denunciado por Valeria Aybar, una joven mujer que, ante la imposibilidad de denunciar un hecho, ocurrido en la misma delegación policial, decidió acudir a las redes sociales.

Según la joven, habría perdido un diente, producto de una presunta patada y amenazas por parte del suboficial cuestionado. Este episodio se dio en el marco de un procedimiento, en el que el efectivo intentaba demorar a su pareja.

Luego de conocido este lamentable proceder del efectivo, se sumaron otras denuncias de personas que habrían sufrido el mismo trato. Se trata de cuatro hombres de 17, 25, 26 y 30 años apremios ilegales una semana antes en la misma comisaría de Fiambalá y que denunciaron el hecho tras tomar estado público.

Los jóvenes revelaron que los hechos sucedieron durante el 19 de junio cuando asistieron a un baile familiar en el barrio Pampa Blanca de Fiambalá.

La denuncia se radicó luego de que una de las víctimas se animara a dar a conocer uno de los hechos. Aparentemente habrían recibido amenazas por parte del efectivo denunciado.

Fuente: El Chasqui Digital