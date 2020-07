Denise Dumas se quebró en vivo tras su pelea con Marcela Coronel: “Esto me hizo mucho daño”

23 julio, 2020 18:57

La conductora de Hay que ver, Denise Dumas, se quebró en vivo en su programa al hacer referencia al conflicto la panelista, Marcela Coronel.

Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un fuerte cruce en Hay que ver (Canal 9). La panelista aseguró sentirse “humillada” y “maltratada”, por lo que terminó renunciando al programa. Sin embargo, la conductora habló con ella tras el dramático episodio y rompió en llanto cuando estaba hablando sobre el tema.

El pasado jueves Denise Dumas decidió enviarle un mensaje de voz a Marcela Coronel en el que le pidió disculpas por los episodio que se vivieron en el programa. “Ella era la que no quería estar conmigo en el programa, no yo con ella, eso que quede claro. No quiero llorar porque esto me hizo mucho daño esta semana”, relató la conductora visiblemente angustiada.

“Agradezco sus disculpas, habla muy bien de ella. Yo le pedí disculpas por si algo de lo del programa del viernes le molestó”, agregó. Mientras conversaba con José María Listorti en Hay que ver, la conductora se adentró en un tema personal y no pudo contener las lágrimas.

“A lo mejor me voy a meter en algo personal, pero yo viví historias de esta sensación de insultos, gritos, y yo no saber qué hice mal, y pedía perdón cuando yo nunca quise dañar a otra persona. Y tenía en frente a una persona que me dañaba mucho a mí y me costó muchos años de terapia y de vida moverme de ese lugar”, dijo.

Luego dijo que si ella sabe que hizo algo malo, la persona que se siente afectada se lo puede decir y ella siempre va a pedir perdón. “Nada justifica el grito, el insulto y el bastardeo. Por eso valoro las disculpas de Marcela, porque me parece que está bueno. No quería meterme demasiado pero me toca esto”, cerró Denise Dumas.

Video: Hay que ver (Canal 9)

