En nuestra provincia ya se van registrando 47 casos de dengue. Desde la

Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud se informó que en la

última semana (SE11) se detectaron 23 casos positivos, uno perteneciente al

departamento Andalgalá (Aconquija), tres a Capital, 18 a La Paz (6 en Recreo, 11

en Icaño y 1 en Quirós) y un caso a Valle Viejo (Villa Dolores).

Ante ello, desde el Ministerio de Salud aconsejan continuar con las medidas

preventivas en cada domicilio y alrededores y prestar atención a los síntomas, y en

caso de presentar fiebre o cualquier otro síntoma, acudir al centro de salud más

cercano.

Al respecto, Verónica Di Giovanni, referente de Epidemiología del Ministerio de

Salud, comentó que el primer síntoma es la fiebre sin síntomas respiratorios, ya

que estamos en una época en donde se puede confundir el síntoma con otra

enfermedad como influenza.

En ese sentido, Di Giovanni expresó que “el primer síntoma es la fiebre sin

síntomas respiratorios”. “Es decir, si tengo fiebre y veo que no tengo dolor

garganta ni tos, o sea ningún síntoma respiratorio, es el primer signo de alerta. En

el caso del dengue siempre se va a acompañar con dolor de cuerpo, dolor de

cabeza, a veces malestar gastrointestinal, puede haber diarrea, náusea, vómito,

algún tipo de manchas en la piel”.

“Entonces, si tengo fiebre y sobre todo si no tengo ningún síntoma respiratorio,

tengo que saber que puedo estar ante la presencia del dengue. En ese caso, se

debe concurrir lo más pronto posible al centro de salud más cercano y el médico

evaluará la situación de cada paciente”, indicó.

En esa línea, agregó: “Otra cuestión es si sabemos que hay algún vecino, un

familiar que esté con dengue o que haya estado con dengue o haya viajado a

alguna zona donde sabemos que hay circulación activa y muy masiva del virus,

como pueden ser localidades cercanas a provincias vecinas como Tucumán,

Santiago del Estero, haber estado en Salta, Jujuy. Todas esas provincias tienen

localidades con circulación viral sumamente activa”.

“La mayor parte de los casos importados que estamos teniendo son de esos

lugares y los casos nuestros son justamente casos que están en localidades muy

pegadas a esas provincias, como Frías, en Santiago del Estero”, apuntó.

Por otra parte, reiteró que “esto se transmite solamente a través de un vector que

es el mosquito”. “Hay dos clases de mosquito, uno que es el común y el otro que

es el Aedes Aegypti, que es un zancudo de patas largas que tiene pintitas blancas.

La idea es que tengamos nuestro domicilio y peridomicilio libres de criaderos de

mosquitos”.

“Este mosquito necesita de reservorios de agua relativamente limpios, o sea,

recipientes en los que se junta agua. En esos lugares deposita sus huevos y ahí

se crían las larvas que luego van a evolucionar a mosquitos adultos. Entonces es

peridomiciliario.

Generalmente el mosquito no vuela más de 100 metros, el que nos pica en

nuestra casa nació ya sea una cuadra a la redonda de mi casa o en mi propia

casa. Por eso insistimos tanto en eliminar los criaderos y señalar que no se

transmite de persona a persona”, aseguró.

Por último, dijo que “es inevitable muchas veces que ingresen personas que

adquirieron la enfermedad”. “Aquí, cuando se detecta un caso, se realiza el

bloqueo de ese caso con el control químico alrededor del domicilio, en las

manzanas a la redonda del lugar, también la búsqueda de febriles y el

descacharrado intensivo que se hace siempre”.

Cabe mencionar que las Brigadas no solo llevan adelante los bloqueos en las

zonas circundantes a domicilios de los casos positivos detectados, sino que

también se continúa realizando descacharrado y consejería para evitar la aparición

de criaderos de mosquitos en los domicilios.