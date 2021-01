Los smartwatches son, sin duda, uno de los regalos estrella. Así lo han demostrado a lo largo de 2020, pues, no solo han triunfado de cara al Prime Day, el Black Friday o la campaña navideña, sino que se han convertido en uno de los wearables favoritos mes a mes (con permiso de los auriculares inalámbricos). Por ello, con la inminente llegada de los Reyes Magos, no es de extrañar que los modelos más deseados (¿alguien ha hablado de los de Samsung, Apple o Huawei?) vayan que vuelan: ¡nadie quiere quedarse sin el suyo!

Si eres de los que no tiene claro cuál es el modelo que busca, pero sí que necesita algo de descuento y que llegue antes de la víspera del 6 de enero (¡sí, has vuelto a dejar para lo último tus encargos reales!), estás de enhorabuena. Desde 20deCompras hemos querido echarte una mano y hemos rastreado por ti los catálogos de los diferentes ecommerces hasta dar con una oferta que, no solo reúne las dos condiciones anteriores, sino que cuenta con unas prestaciones que van a enamorar al receptor que tenga la suerte de encontrarlo bajo el árbol. Es el Amazfit GTR, de Huawei, y está en Mediamarkt. ¿Crees que te podrás resistir a sus encantos?

Este ‘smartwatch’ tienen una pantalla Amoled. Mediamarkt

Tres motivos para hacerte con ella

Sí, te llega para Reyes . Uno de los motivos por los que hacerse con este ‘smartwatch’ es de obligado cumplimiento es que, gracias a los periodos de entrega de Mediamarkt, el pedido te llegará antes de las 48 horas. Esto te asegura que, si lo pides hoy, teniendo en cuenta los próximos días festivos, aún puedes recibirlo antes del día de Reyes y sorprender a la persona a la que se lo quieres entregar.

. Uno de los motivos por los que hacerse con este ‘smartwatch’ es de obligado cumplimiento es que, gracias a los periodos de entrega de Mediamarkt, el pedido te llegará antes de las 48 horas. Esto te asegura que, si lo pides hoy, teniendo en cuenta los próximos días festivos, aún puedes recibirlo antes del día de Reyes y sorprender a la persona a la que se lo quieres entregar. Te ahorras 11 euros en su compra. Aunque no es la mayor rebaja que hemos visto sujeta a este producto a lo largo del año, es lo suficientemente interesante para lograr que podamos hacernos con este dispositivo por menos de 100 euros y que, por tanto, entre dentro del presupuesto de muchos.

Aunque no es la mayor rebaja que hemos visto sujeta a este producto a lo largo del año, es lo suficientemente interesante para lograr que podamos hacernos con este dispositivo por menos de 100 euros y que, por tanto, entre dentro del presupuesto de muchos. Sus prestaciones, ¡ahora son tuyas! Este reloj, compatible con el sistema Amazfit OS, tiene acelerómetro, giroscopio y medición del pulso; todo ello, bajo control en su pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas. Además, tiene hasta siete ‘widgets’ para personalizar con 17 funciones disponibles, entre las que se encuentran frecuencia cardiaca, calendario, clima o eventos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Mediamarkt y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.