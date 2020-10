Música

El ex administrador de bienes de Britney Spears declaró que la cantante podría estar bajo su tutela por el resto de su vida.

La batalla legal por su situación tuvo novedades esta semana. El último acontecimiento fue que el padre del cantante, Jamie, retiró su petición para reintegrar al abogado Andrew Wallet como co-conservador del patrimonio de Spears.

Los abogados de Britney argumentaron el mes pasado que Wallet era “excepcionalmente inadecuado” para el papel de curador, y su padre retiró la petición a favor de Wallet ayer (5 de octubre). Lo que no hay dudas: la cantante no quiere que su papá continúe como el único habilitado para manejar su patrimonio y solicita que se nombre una persona independiente, un profesional que administre bienes.

En una nueva entrevista con The Daily Mail, Wallet advirtió que Britney podría estar sujeta a la tutela por el resto de su vida y criticó a las personas detrás del movimiento #FreeBritney, afirmando que “hay personas acechando en las sombras impulsando una agenda”.

Según él, “Britney está bajo tutela por una buena razón”. A su vez declaró: “pero muchas de las personas de #FreeBritney no tienen experiencia con la ley”, dijo, y luego agregó sobre las supuestas “personas que acechan en las sombras”: “No puedo decir quién, pero sí está lastimando a Britney, ella es la única que se ve lastimada por todo esto .

Wallet siguió argumentando que la tutela de Spears “no está en su lugar para obligarla a hacer cosas que no quiere hacer, está en su lugar para protegerla”. “Si no quiere trabajar, no tiene por qué trabajar. Nadie puede obligarla”, dijo. “He tenido personas bajo tutela que se han equivocado y se ha terminado, pero no lo ves porque no son personas a la vista del público. Otras personas pueden estar bajo tutela durante toda su vida.”