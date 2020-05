'Debe ser mentira'': Yanina Screpante habló sobre el supuesto embarazo de la novia del Pocho Lavezzi

9 mayo, 2020 1:37

En diálogo con Radio Mitre, Yanina Screpante, la ex novia del Pocho Lavezzi, habló sobre la supuesta paternidad del deportista y no dudó ni un segundo.

Yanina Screpante estuvo presente en una nueva edición de Mitre Live donde habló con el periodista Juan Etchegoyen y contó lo que piensa de la posible paternidad de su ex pareja, el Pocho Lavezzi.

Ya pasó un poco más de año y medio de su separación con el ex jugador de la Selección Argentina, Ezequiel Lavezzi y ahora, en una entrevista, contó sobre su relación actual y brindó su opinión sobre el posible embarazo de la actual pareja del Pocho, Natalia Borges.

”Ni bien me separé seguí hablando, después de una relación de tantos años, viviendo en otro país había que hablar de muchas cosas: la mudanza, las casas, nos tuvimos que poner de acuerdo pero buena onda”, relató Yanina Screpante.

”Una amiga que vive en Miami me dice: ‘Che, boluda ¿Puede ser que el Pocho esté con tal?’. Después un periodista me llama y me pregunta si me había enterado de la noticia”, rememoró de aquel momento donde se enteró de la nueva relación del Pocho Lavezzi.

No obstante, cuando el periodista le consultó sobre el presunto embarazo de Natalia Borges, Yanina no dudó. ”Yo creo que debe ser mentira porque es una suposición de un periodista porque la chica subió una foto con un angelito y empezaron a decir que era un bebé…”.

”Si es cierto está bien, si son felices es lo que vale”, completó Yanina Screpante. ”Nosotros hablamos de ser padres, el Pocho quería volver a ser papá pero yo no me sentía preparada. Él siempre me entendió perfectamente, viajábamos para todos lados pero nada, las cosas de la vida”, completó.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá