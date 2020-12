Música

Da Grohl empieza a lanzar una nueva canción cada noche de Hanukkah en colaboración con el productor ganador del Grammy Greg Kurstin.

La nueva serie musical se titula simplemente The Hanukkah Sessions y verá a Grohl y Kurstin haciendo covers de varios músicos judíos de renombre. El proyecto, que se extenderá durante la totalidad de la festividad judía, comienza oficialmente mañana 10 de diciembre y se extiende hasta el próximo viernes 18 de diciembre.

Grohl no es judío, pero Kurstin sí, y los dos ya hicieron magia juntos en el pasado. Kurstin, cuyos otros créditos destacados incluyen a Adele y Paul McCartney, se desempeñó como productor del último álbum de Foos, Concrete and Gold de 2017.

Mira el clip de anuncio de The Hanukkah Sessions a continuación y mantente atento a las canciones festivas del dúo.

Se espera que Foo Fighters lance su esperado álbum Medicine at Midnight el 5 de febrero. Para promocionar el LP, la banda interpretó el nuevo sencillo “Shame Shame” tanto en Saturday Night Live como en Stephen Colbert.

With all the mishegas of 2020, @GregKurstin & I were kibbitzing about how we could make Hannukah extra-special this year. Festival of Lights?! How about a festival of tasty LICKS! So hold on to your tuchuses… we’ve got something special coming for your shayna punims.

L’chaim!! pic.twitter.com/baTduQYdBW

— Foo Fighters (@foofighters) December 10, 2020