El auge de la inteligencia artificial está alcanzando cotas insospechadas. La última idea revolucionaria de este sector ha sido utilizar la IA generativa para ‘chatear’ con tu código genético. Este proyecto, desarrollado por la startup ADNTRO en colaboración con Google, propone entablar una conversación con tu ADN.

“GeneAI ofrece la posibilidad de explorar la riqueza de información que guarda tu código genético. Puedes formularle preguntas fascinantes, como la posible herencia del color de ojos de tus futuros hijos, estimar tu esperanza de vida, descubrir por qué tienes una inclinación por el chocolate y rastrear la historia de tus antepasados”, afirman desde la compañía.

Esta herramienta está impulsada por la empresa ADNTRO, una compañía que apuesta por “democratizar la genética en España” y, afirman, “ofrece los resultados más completos del mercado” en esta materia.

Para asegurarse de que la información es accesible y fácil de comprender, han adoptado una solución basada en la inteligencia artificial conversacional generativa. Jorge Blom-Dahl, CTO y cofundador de ADNTRO, explica: “Nos esforzamos en simplificar la asimilación de los resultados para que sean comprensibles para todos, pero inevitablemente, las personas tienen preguntas adicionales. Con la creciente popularidad de las IA, como ChatGPT, Bard y Bing Chat, nos dimos cuenta de que esta experiencia era esencial para cubrir esas necesidades”.

¿Cómo funciona GeneAI?

De la misma forma que la mayoría de las IA generativas basadas en modelos de lenguaje, GeneAI utiliza prompts y conversaciones con el usuario, el cual simplemente tiene que preparar un prompt inicial con la información cruda de los resultados de su estudio genético —llevado a cabo por ADNTRO— y establecer una serie de directrices para generar respuestas apropiadas si busca respuestas específicas a una determinada duda.

Por ejemplo, se le puede pedir al chatbot que nos indique cuál será posiblemente el color de los ojos de nuestros futuros hijos.

Una idea fichada por Google

Dentro de las iniciativas que Google promueve para impulsar a las startups se encuentra el ‘Growth Academy: AI for Health’, dirigido a empresas con sede en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) que emplean de diversas maneras la inteligencia artificial en sus servicios o productos relacionados con el ámbito sanitario.

Tras su adhesión al programa de Google for Startups, ADNTRO ha abierto la puerta “a nuevos horizontes”, reconocen desde la compañía. En esta colaboración tienen grandes expectativas de que Google contribuirá a mejorar la experiencia de sus usuarios, en aspectos como los tiempos de respuesta y la precisión en las respuestas, aprovechando la amplia experiencia del gigante tecnológico de Mountain View en el campo de la inteligencia artificial.

Asimismo, cuentan con modelos que aún no están disponibles, como MedPalm, que se ha entrenado directamente con datos médicos. “La meta es obtener acceso a este modelo para desarrollar una solución más avanzada que resulte útil también para los profesionales de la salud”.

Además de los aspectos técnicos, el programa de Google en el que participan ofrece sesiones semanales de formación que abarcan temas como branding, marketing y servicios en la nube, entre otros. También les brinda “la oportunidad de establecer conexiones valiosas con otras startups vinculadas al ámbito de la salud”. Están “entusiasmados por el potencial que estas oportunidades ofrecen” y esperan “aprovechar al máximo esta colaboración”.

La labor pedagógica de la IA

Desde ADNTRO recalcan que la predisposición genética no es en ningún caso determinante para la manifestación de una enfermedad. En este sentido, el CTO de la compañía enfatiza que la inteligencia artificial generativa puede ayudar a naturalizar esta afirmación, haciendo que llegue a más gente y sensibilizando a los usuarios, de manera que también pueda tranquilizarlos.

ADNTRO ha estado llevando a cabo pruebas de GeneAI y ha observado cómo los usuarios utilizan la aplicación para buscar información adicional o para obtener un enfoque más personal sobre los resultados que les suscitan preocupaciones o dudas. Como señalan, “cuando un individuo examina sus resultados y descubre una posible predisposición a una enfermedad, posiblemente grave y sin un tratamiento efectivo, es normal que se sienta ansioso”.

Hasta ahora, la empresa se basaba en el contenido que acompañaba a los resultados para subrayar que estos no son determinantes, sino simples indicaciones de la predisposición inherente a todos. Se enfatiza que, en caso de dudas, es fundamental consultar a un profesional médico.

Con GeneAI, “los usuarios tienen la posibilidad de buscar respuestas adicionales si no se sienten completamente tranquilos o no acceden a este tipo de mensajes”. GeneAI no solo proporciona información sobre los resultados, sino que también cuenta con datos relevantes sobre las enfermedades y está diseñada “para brindar orientación y tranquilidad”.

¿Qué puede ofrecerte tu ADN?

“Tu ADN puede hablar de temas tan interesantes como la ancestría, el metabolismo o la salud”, explican desde ADNTRO. Además, destacan, puede utilizarse para generar tablas de ejercicios o menús de comidas teniendo en cuenta tu predisposición genética.

“Gracias a las inteligencias artificiales como Bard, ChatGPT y GeneAI estamos comenzando a experimentar una comunicación natural con sistemas, lo que marca un cambio disruptivo en la relación con la tecnología. Ahora es posible expresar preguntas y preocupaciones de manera directa, lo que transforma lo que solía ser una interacción ‘fría’ y distante en una experiencia más cálida y cercana”, concluyen.

