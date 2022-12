El jefe comunal capitalino, Gustavo Saadi, participó del acto de entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas de la ciudad que cursaron los talleres de Alfabetización Inicial, dictados por el equipo de la dirección de Políticas Sociales Educativas, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación municipal.

Bajo la consigna de «Aprender toda la vida y la educación es capaz de transformar todo», los talleres contaron con charlas motivacionales, juegos y contenido educativo

Este proyecto de alfabetización nació en el año 2021, debido a la solicitud de un grupo de mujeres que trabajan en CIF de la Ribera del Valle con el fin de aprender a leer y escribir, como así también poder acompañar a sus hijos e hijas a la hora de realizar sus tareas.

Este año se realizó un relevamiento en la zona norte, sureste y suroeste de la ciudad, para llevar adelante este proyecto y así poder ayudar a todas aquellas personas interesadas para iniciarse en la lectura y escritura básica, o bien ampliar sus conocimientos.

Verónica Romero, una de las alumnas egresadas, manifestó su emoción al haber adquirido nuevas habilidades educativas para su vida cotidiana: «hoy me toca agradecer a quienes me ayudaron a creer que los sueños se cumplen, a mí la vida me lleva luchar todos los días, lucho por mí y por mi hija. Hoy gracias al aliento de buenas personas, he logrado terminar con esta hermosa capacitación que me ayuda a guiar a mi hija en sus estudios y me abre puertas para seguir siempre adelante, por eso les digo, no hay metas que no se concreten, ni sueños que no se cumplan con sacrificio y responsabilidad».

Por su parte, la directora de Políticas Sociales Educativas, Josefina Herr manifestó que «este año decidimos poner los talleres de alfabetización en nuestro plan de metas y poder duplicar este proceso en nuestros espacios vecinales. La educación es una herramienta transformadora, nosotros a veces pensamos que la educación es para niños y adolescentes y dejamos de lado a los adultos, que también son importantes».

Finalmente, Gustavo felicitó a los alumnos que finalizaron los talleres: «quiero felicitarlos a ustedes porque la verdad, lograron algo muy importante, muchas veces, sobre todo las personas que son madres dejan de lado muchos metas y sueños para poder darles una mejor calidad de vida a sus hijos, por eso es doble la importancia y las felicitaciones».

«Este reconocimiento que hoy reciben, es fruto de su esfuerzo, de sus sueños y ganas de tener un futuro mucho mejor. Esta meta que ustedes cumplieron, la pueden continuar, estudiando alguna carrera, yo les aconsejo ya que agarraron este impulso, sigan por el camino del estudio», las alentó.

Acompañaron al intendente capitalino, la secretaria de Educación y Cultura, Patricia Saseta, la directora de Políticas Sociales Educativas, Josefina Herr y demás funcionarios.