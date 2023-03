«No tengo una cuestión dogmática ni ideológica contra el FMI».«La pandemia fue terrible. La guerra también lo es. Pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el período 2015-2019», siguió y señaló que «esto no depende de personas; depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es una cuestión política».

En ese sentido, Cristina llamó a buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el FMI. «Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer», aclaró en su disertación en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Luego recordó que Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA), antes de cerrar el acuerdo con el FMI «me vino a proponer que estaban dispuestos desde el Fondo a venir a la Argentina a entrevistarse conmigo porque pensaban que yo iba a solucionarlo, porque el ministro de Economía que luego renunció estaba muy terco y era caprichoso». «A mí me enseñaron desde muy chiquita que el que empieza una negociación la tiene que terminar», le habría respondido.

La vicepresidenta afirmó que «parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios». «Se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo», añadió e indicó que «la Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años».

Cristina Fernández de Kirchner recibió el reconocimiento «por el papel relevante que ha tenido en el desarrollo del sistema universitario argentino en general y en la creación y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro«, según argumentaron las autoridades. El discurso de la vicepresidenta llevó el nombre de «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política».

El rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó que «en su gobierno se crearon más de 16 universidades y amplió el sistema universitario y el acceso a la universidad, que permitió la repatriación de científicos y nos permitió dotarnos de masa crítica». «Este año queremos lograr la plena igualdad de genero, por eso este año vamos a reconocer a cuatro mujeres», añadió, en referencia a las menciones que también recibieron Rita Segato, Dora Barrancos y Catalina Wainerman.

Luego de agradecer a las autoridades universitarias, Cristina Fernández de Kirchner inició preguntándose: «¿Cómo estamos a 40 años de democracia? Parece que los tres poderes no funcionan». Posteriormente, recordó la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, sosteniendo que «restituyó a la Casa Rosada como el centro de gravedad de poder político democrático votado de la República Argentina: las decisiones las toma el Presidente«.