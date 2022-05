ESTAFA PIRAMIDAL

Cristián Rojo fue detenido anoche, titular de CALLVU se presentó en la Policía Federal. El juez Federal Miguel Ángel Contreras había ordenado la detención.

Cristián Rojo, titular de la financiera quedó detenido anoche en la Policía Federal Argentina tras la orden de detención emitida el viernes por el titular de CALLVU Servicios Financieros. Su abogado Daniel Ortega, en diálogo con Radio Ancasti, habló sobre la situación procesal de su representado y señaló que solicitó que amplié la indagatoria. Señaló el abogado, que de alguna manera sorprendió la medida de detención ya que Rojo se encontraba cumpliendo con los compromisos de pagos, “llega ésta medida que de alguna manera nos lleva a una situación complicada”, dijo.

Explicó Ortega que Rojo había sido indagado en abril pasado e indagado por algunos hechos “y se le había dado un recupero de libertad. Ahora con un planteo realizado por la Fiscalía en la que se hablaba en relación a un entorpecimiento a la investigación, por cuestiones que no están en absoluto acreditadas en la causa, se ha dispuesto esta medida el viernes. Ése día me puse en comunicación con él pero ya no se encontraba en su domicilio, estaba viajando y manifestamos al Tribunal que la intención de él fue siempre estar a derecho y por eso anoche arribó y se presentó en la sede de la Policía Federal a los efectos de cumplir con el requerimiento”, puntualizó.

En ese sentido agregó Ortega que se presentó en el juzgado hoy y solicitó ampliar su declaración indagatoria, “queremos tomar conocimiento de cuáles son los hechos que llevaron a su detención”, añadió el abogado

Al refrirse a las causales de la detención, si bien aun las desconoce oficialmente, explicó que Rojo tenía fijado “domicilio en donde él trabajaba en Buenos Aires, y lo que parecería ser que motivó la detención según se nos informan, serian comunicaciones que habría tenido con algunos acreedores y el fiscal entendió que esas comunicaciones en el tono que habrían sido entorpecerían la investigación”.

Bacchiani

Al ser consultada su opinión sobre los dichos de la querella que señalaba que Rojo se encuentra en la misma situación que Edgar Bacchiani, Ortega aseguró que “la situación es muy distinta”.

“En realidad cada una de estas financieras investigadas tienen situaciones particulares, de las cuales obviamente no me voy a referir mas allá de las que tengo intervención expresamente. Bacchiani ha manejado, de alguna manera, algunos tiempos, manifestando que tenia fondos, que las cuentas estaban bloqueadas”, deslizó. Y agregó que “hay otras financieras que hicieron uso de su derecho de silencio. Rojo por su lado manifestó que era una persona especializada en el trader o compra venta de criptomonedas y dijo que él iba a cumplir y honrar todas las deudas que tenia”, recordó el abogado.

Dijo que “solo había ciertos inconvenientes porque esa moneda se liquida con un procedimiento de liquidez y se estaba realizando un replanteo porque hubo un párate después de todo estas denuncias y no se había podido operar con normalidad” detallo. Asimismo aseguró Ortega que “se estaba cumpliendo compromiso y se adjuntaban en la causa los convenios de pagos que él iba celebrando, en ese contexto estaba él con los acreedores para comprometerse en el pago, algunos se hacían de contado, mediante transferencia acreditado en la causa, y otros por los montos, iban a ser como en cuotas porque había que hacerse esos activos, pero llega esta medida que de alguna manera nos lleva a una situación complicada”.

