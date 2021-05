Música

Después de casi siete años, la banda lanza una suite de cuatro canciones y adelanta cómo será su gira.

La banda nominada al GRAMMY y a los Premios Oscar -por su canción “Accidentally In Love”, para Shrek- acaba de lanzar su nuevo proyecto “Butter Miracle: Suite One” a través de BMG. Se trata de una suite de cuatro canciones y diecinueve minutos, que ya está disponible en todo el mundo.

Adam Duritz, cantante de Counting Crows, escribió este proyecto mientras vivía solo en la granja de un amigo en la Inglaterra rural en el verano de 2019. Inspirado por su entorno y tras cinco años en silencio, escribió la primera canción del disco, “The Tall Grass”. La letra, que recuerda su estado de ánimo, es simple, casi como un lamento. Mientras la escribía, descubrió que fluía sin esfuerzo hacia otra canción, “Elevator Boots”, el primer single de la banda en casi siete años.

Con ese espíritu Duritz rinde homenaje a su adolescencia en San Francisco: que cada canción fluyera sin problemas hacia la siguiente. “Elevator Boots” da paso a “Angel of 14th Street”, un retrato mítico de la ciudad de Nueva York que da su inicio a la canción final: “Bobby and the Rat Kings”.

Junto al lanzamiento del disco, Counting Crows anunció su regreso a los escenarios con la gira “Butter Miracle” que comenzará en agosto de este año. Sus fechas y ciudades están disponibles en su sitio oficial.

Counting Crows conquista audiencias de todo el mundo hace más de 20 años con su rock & roll atemporal. Desde su álbum multiplatino de 1993 “August and Everything After”, la banda lanzó siete álbumes de estudio, vendiendo más de 20 millones de discos en todo el mundo, y es venerada como una de las bandas de rock más famosas por sus grandes shows en vivo.

Rose Bouzon