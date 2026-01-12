El municipio informa que durante esta semana se realizarán cortes programados sobre Avenida Belgrano, debido que se está llevando adelante la obra de fresado y reasfaltado, por lo que se recomienda utilizar vias alternativas para evitar demoras y embotellamientos.

Las interrupciones se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

• Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero, en el horario de 08:00 a 13:00 horas:

Corte total al tránsito en el tramo entre calle Junín y calle Sarmiento.

•Jueves 15 y viernes 16 de enero, en el horario de 08:00 a 13:00 horas:

Corte total al tránsito en el tramo comprendido entre calle Sarmiento y calle Tucumán.

El horario de los cortes puede extenderse de acuerdo a los trabajos realizados durante la joranada.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización en el lugar y optar por calles alternativas para evitar inconvenientes.

