Equipos técnicos de Vialidad Provincial, de la Secretaria de Producción y Tecnología Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Productivo y del INTA Catamarca realizaron una inspección conjunta en el tramo de la Ruta Provincial N°2 comprendido entre Icaño y San Antonio de La Paz.

El relevamiento técnico se realizó con el objetivo de analizar la zona afectada por la aparición de hormigueros de gran envergadura, que ocasionaron asentamientos y deformaciones en la calzada y en la banquina de dicha obra.

Durante el relevamiento se procedió a la toma de muestras, que serán analizadas en laboratorio para evaluar el comportamiento de la especie que provoca el hundimiento de la banquina y los asentamientos en la calzada.

A partir de estos estudios, se elaborarán los informes técnicos correspondientes, que permitirán determinar los mecanismos de control físico y químico más adecuados para actuar ante la aparición de estos insectos y mitigar los efectos ocasionados sobre la infraestructura vial.

Desde Vialidad Provincial se solicita a los usuarios de esta vía de comunicación que, mientras tanto, transiten con extrema precaución y respeten la señalización.

Artículo anteriorLa banda folclorica CARAFEA fueron elegidos como revelación del Padre de Festivales 2026
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor