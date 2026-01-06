Equipos técnicos de Vialidad Provincial, de la Secretaria de Producción y Tecnología Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Productivo y del INTA Catamarca realizaron una inspección conjunta en el tramo de la Ruta Provincial N°2 comprendido entre Icaño y San Antonio de La Paz.

El relevamiento técnico se realizó con el objetivo de analizar la zona afectada por la aparición de hormigueros de gran envergadura, que ocasionaron asentamientos y deformaciones en la calzada y en la banquina de dicha obra.

Durante el relevamiento se procedió a la toma de muestras, que serán analizadas en laboratorio para evaluar el comportamiento de la especie que provoca el hundimiento de la banquina y los asentamientos en la calzada.

A partir de estos estudios, se elaborarán los informes técnicos correspondientes, que permitirán determinar los mecanismos de control físico y químico más adecuados para actuar ante la aparición de estos insectos y mitigar los efectos ocasionados sobre la infraestructura vial.

Desde Vialidad Provincial se solicita a los usuarios de esta vía de comunicación que, mientras tanto, transiten con extrema precaución y respeten la señalización.