ESTE 1 DE AGOSTO A LAS 9.30 HS

Como ocurre cada 1 de agosto, la Casa de la Cultura de Catamarca será escenario de la tradicional corpachada en homenaje a la Pachamama, una ceremonia ancestral que invita a agradecer y ofrendar a la Madre Tierra por los frutos, los alimentos y la vida que brinda.

La actividad se realizará este viernes 1 de agosto a partir de las 9.30 horas en la Casa de la Cultura (San Martín 533) y será guiada por Rita Soria, con la participación de la coplera Mariángeles Nieva, quien acompañará el encuentro con coplas tradicionales vinculadas a esta celebración de profundas raíces andinas.

Durante la ceremonia se compartirá el ritual de la corpachada, que incluye la apertura del pozo ceremonial para realizar las ofrendas, el tradicional brindis con caña con ruda y un momento de recogimiento para expresar deseos y agradecimientos, en el marco del inicio de un nuevo ciclo agrícola y espiritual.

La propuesta busca mantener viva una práctica cultural transmitida de generación en generación y promover el reconocimiento de las tradiciones que forman parte de la identidad del Noroeste Argentino y de los pueblos andinos.

Una tradición de reciprocidad con la Madre Tierra

La celebración de la Pachamama constituye uno de los rituales más significativos de las culturas andinas. Cada 1 de agosto, comunidades de distintos puntos de la región renuevan el vínculo de reciprocidad con la Madre Tierra mediante ofrendas de alimentos, bebidas, hojas de coca y otros elementos simbólicos que son depositados en un pozo cavado en la tierra.

La corpachada representa una expresión de gratitud, respeto y convivencia con la naturaleza. La actividad es libre y gratuita y está destinada a todas las personas que deseen participar de este encuentro de agradecimiento, reflexión y revalorización de las tradiciones ancestrales.