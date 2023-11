Lucía Corpacci, senadora nacional y exgobernadora de Catamarca, fue una de las

voces que se escucharon en la jornada de ayer, en la que Javier Milei fue electo

presidente de la República Argentina.

Ante en la consulta sobre cómo impactaría que se le quite a la provincia de

Catamarca la coparticipación, Corpacci sostuvo que para “una provincia chica

como la nuestra, si se quita la coparticipación puede llegar a ser durísimo”.

“Siempre es mucho más fluido cuando el signo político es igual, básicamente

porque se piensa lo mismo en política pública”.

“Imagínese, sin obra pública, sin coparticipación, sin salud pública. Bueno, el

panorama es difícil. Pero yo espero que recapacite, que habiendo ganado la

elección, haya cosas que se vayan acomodando”, dijo.

Respecto al trabajo de los legisladores de cada provincia en el marco del contexto

que se aproxima, Corpacci indicó que ese trabajo es “muy importante” para que

los mismos puedan defender el “federalismo” con cada uno de los votos en el

Congreso Nacional. Al mismo tiempo, Corpacci destacó que los legisladores de

Unión por la Patria “siempre tratamos de trabajar todos en el mismo sentido.

En este caso puntualmente se trata de defender el federalismo, es algo que

siempre se reclama pero que pocas veces se hace, pero que en este caso

particular hay alguien que dijo en toda la campaña que va a quitar la

coparticipación. Ya veremos qué pasa”, señaló.

Tras destacar que fue una elección “dentro de todo normal” y que “la gente eligió

algo que no es lo que yo pienso pero la mayoría eligió otra cosa, entonces está

bien, eso es lo importante”. “En democracia la gente, gracias a Dios y por la misma

democracia, puede con su voto castigar o premiar. Bueno, esto fue un castigo a

nuestro signo político, algo hicimos mal y tenemos que sentarnos a recapacitar”.

En materia económica y su compartamiento tras la victoria de Milei, la legisladora

nacional sostuvo que los mercados responden a estos “cimbronazos” y que habrá

que ver qué sucede con la propuesta de campaña del libertario sobre la

dolarización.