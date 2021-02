En el hospital “Carlos G. Malbrán” se han iniciado 4 tratamientos con suero equino hiperinmune en pacientes internados, y los resultados se verán, en una primera instancia, en aproximadamente 60 días. En comunicación con una radio local, el director del Malbrán, Daniel Godoy, indicó que “hemos entrado en el programa obligatorio de farmacovigilancia de la ANMAT que tiene un seguimiento de estos pacientes hasta un año, es importante tener cautela y esperar los resultados”.

El suero se obtiene a partir del caballo al cual se le inocula un fragmento de la proteína del virus modificado genéticamente para que el caballo no padezca la enfermedad y si produzca anticuerpos. Al inyectárselo es reconocido por el cuerpo del caballo como una sustancia extraña, entonces genera anticuerpos, que son las sustancias naturales que tienden a luchar contra cualquier tipo de invasor, virus, bacteria, etc. El caballo genera gran cantidad de anticuerpos de diferentes tipos, entonces mediante otra técnica se purifica y se separan los anticuerpos que están dirigidos contra el coronavirus.

En cuanto a los pacientes que pueden recibir el tratamiento, Godoy explicó que “según los estudios se benefician los pacientes que están con neumonía y que requieren oxígeno, pero todavía no han ingresado a Terapia Intensiva. Uno pueda darle el suero dentro de los 10 días de inicio de la enfermedad, si uno lo da más allá de los 10 días el suero no tiene ningún tipo de eficacia”.

El suero se administra en dos dosis, una inicial que se repite a las 48 horas de no haber ningún tipo de inconveniente. “Las limitantes para indicar el suero son primero el tiempo -antes de los 10 días de iniciada la enfermedad-, la segunda es que como el suero es equino todo individuo que tenga algún tipo de alergia ya sea a la penicilina, al iodo, etc., lamentablemente el suero no puede ser administrado. Uno va seleccionando los pacientes de acuerdo a cómo ingresan y a los criterios que están establecidos por las ANMAT para infundir el suero equino”, remarcó Godoy.

Con respecto a los 4 pacientes que han iniciado el tratamiento con suero equino, el Director del Malbrán dijo que “la mitad ha evolucionado perfectamente bien hasta el momento, y el resto está cursando una etapa un poco complicada de la enfermedad, pero eran pacientes que tenían cierto grado de severidad de la enfermedad, y aparte se adosan comorbilidades. No es lo mismo inyectar a un paciente que tiene la enfermedad sin patologías crónicas e inyectar el suero a un paciente hipertenso, diabético, obeso, etc. Ninguna de las personas tratadas presentó efectos indeseables”.

Por último, habló sobre la situación epidemiológica de la provincia y pidió a la comunidad en general que tenga en cuenta que “a mayor número de casos mayor internación. Tenemos la esperanza de que después de este fin de semana la cuestión empiece a mesetarse, lo ideal para nosotros sería estar entre 50 y 60 casos por día. Hoy la ocupación es del 100 por ciento en la Terapia Intermedia, y el área de aislamiento del Hospital San Juan Bautista nos está haciendo de contención hasta que liberemos las camas, pero hasta el momento no hemos tenido ningún problema o sobresalto, más allá de la sobrecarga de trabajo que existe”.

“Después de esto hay que prepararse para la segunda ola, ahora estamos en el rebrote de la primera ola que nunca se fue, yo calculo que después de esta meseta tiene que comenzar a bajar y estar como nuestras provincias vecinas con 3, 4 o 5 casos por día, no más de eso, y después ajustarnos los cinturones en el invierno, donde va a llegar la segunda ola porque ninguna parte del mundo estuvo exenta de ella, así que nosotros no vamos a ser la excepción”, resaltó el Dr. Daniel Godoy.