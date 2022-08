Mediante una nota, el ex senador y referente del Frente Renovador en Catamarca, Marcelo Cordero, le reclamó a la presidenta del Cámara baja provincial Cecilia Guerrero (Frente de Todos) asumir la banca que quedó vacante tras la renuncia que presentó en la jornada de este lunes el diputado Augusto Barros quien asumirá como fiscal de Cámara.

En la presentación que elevó Cordero argumentó que fue electo como primer suplente en la lista de diputados provinciales del Frente de Todos en las elecciones de octubre del 2019, misma elección donde fue electo Augusto Barros.

“Es de público conocimiento que el diputado en ejercicio Augusto Barros presentó su renuncia al pleno del cuerpo en función de haber sido propuesto por el Poder Ejecutivo provincial para desempeñar el cargo de fiscal. En este contexto resulta oportuno patentizar, que el suscripto tiene que asumir el cargo que deja vacante por renuncia, Augusto Barros, en función de lo que establece el artículo 109 de la Constitución provincial el cual expresa ‘cuando vacase alguna banca de senador o diputado, el presidente del Cuerpo llamará de inmediato a desempeñar el cargo al legislador suplente. En efecto, nos encontramos frente a una manda constitucional de carácter imperativo, no programático. Por lo tanto, la misma solo puede ser modificada mediante el mecanismo que prevé la propia Constitución”, aclaró el ex senador añadiendo que “cualquier norma de carácter inferior a la Constitución Provincial que se oponga a la misma resulta claramente inaplicable en función del principio de supremacía de la ley establecida por la Constitución nacional en su artículo 31 y la Constitución provincial en su artículo 46. En este sentido, el artículo 49 de nuestra carta magna va más allá del artículo 31 de la Constitución nacional, dado que expresa que toda ley o decreto contrario a los artículos de la Constitución son nulos y no podrán ser aplicados”, versa el escrito.