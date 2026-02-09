La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, informa que se encuentra abierta la Convocatoria 2026 para Talleres Culturales Temporarios, destinada a talleristas que deseen dictar propuestas formativas en los espacios culturales y museos de la provincia.

La convocatoria está orientada a personas interesadas en desarrollar talleres, clases o capacitaciones de carácter cultural. Los talleres seleccionados tendrán una duración inicial de hasta dos meses, con posibilidad de renovación, previa evaluación.

Las propuestas serán evaluadas por la Coordinación de Talleres de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y, en caso de resultar seleccionada, se coordinarán oportunamente las condiciones de realización, espacios, días y horarios.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 9 de febrero hasta el 2 de noviembre de 2026. Antes de postularse, es requisito leer y aceptar el reglamento correspondiente.

Formulario de inscripción y Reglamento: https://bit.ly/convocatoria2026-talleresculturalestemporarios

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo: catamarcapatrimoniocultural@gmail.com