PROTESTA EN EL COMITÉ PROVINCIAL

Referentes del espacio que lidera Flavio Fama realizaron una protesta mientras, dentro del Comité Provincia, el presidente del bloque de diputados de la UCR nacional, Mario Negri, daba una conferencia de prensa.

La interna en la UCR, que se desencadenó a partir de la elección en la Juventud Radical, tuvo ayer un nuevo episodio en el Comité Provincia ante la presencia de autoridades partidarias de nivel nacional. Ayer estuvo en la provincia el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri. En este marco y mientras el histórico dirigente radical brindaba una conferencia de prensa, referentes de la alianza “Renovación Radical” (Raúl Alfonsín, Evolución y Leandro Alem), el espacio que no fue oficializado para competir en la interna de la Juventud Radical se manifestaba frente al Comité Provincia en contra de sus autoridades, exigiendo que se les permita participar de la compulsa electoral interna. Esta alianza está referenciada con el senador nacional Flavio Fama, quien el domingo acusó al presidente de la UCR, Francisco Monti, y al secretario de la JR a nivel nacional, Tiago Puente, de recurrir a viejas prácticas partidarias para dejar a su espacio fuera de la contienda electoral. En este marco, el exrector de la UNCA acusó a Monti y a Puente de actuar como el exsenador nacional y máximo referente de la línea Celeste, Oscar Castillo, a quien le endilgó “no ser adepto a los procesos de democratización interna del partido”.

Por su parte y durante la conferencia de prensa, Negri y los diputados nacionales Victoria Gorleri (PRO) y Juan López (Coalición Cívica) cargaron con dureza contra el Gobierno nacional y el kirchnerismo por la situación “económica e institucional del país”. Además, bien asesorado por la dirigencia local, habló de temas polémicos en Catamarca como el uso del avión sanitario, el conflicto de salud y el valor del litio.

La alianza “Renovación Radical” no había sido oficializada por la Junta Electoral de la JR por no cumplir con ciertos requisitos. En este marco, el órgano encargado de controlar el proceso interno solo oficializó a “La Causa de la Juventud”, integrada por los jóvenes de la línea Celeste, FAPRA, MORADA, MIRA, Radicales en Acción y Vanguardia.

En diálogo con la prensa, el candidato a presidente de “Renovación Radical”, Agustín Marchetti, explicó que su espacio presentó a la Junta un recurso de recomposición que hasta la fecha no fue respondido. “La Junta buscó todos los motivos para dejarnos afuera con la intención de proscribirnos. No se entiende esta situación del oficialismo porque defienden las PASO y la Ficha Limpia, pero no defienden los procesos democráticos internos. Ante esta decisión hemos presentado otro recurso de apelación para que la Justicia Federal con competencia electoral se expida porque necesitamos internas”, dijo.

Consultado sobre los motivos por los que la Junta Electoral dejó al espacio afuera de las internas, el candidato explicó que fue por problemas en “las aceptaciones de cargos, que era un error totalmente subsanable y que la misma Junta ya había permitido subsanar en otras presentaciones”. “Nos encontramos en una contradicción porque primero lo autorizan y después no lo quieren autorizar, ¿por qué?”, indicó.

Finalmente, explicó que hasta que la Justicia Electoral no resuelva el recurso de apelación presentado no se puede oficializar la lista de “La Causa de la Juventud”.

Fortalecer a Juntos por el Cambio

Negri, Gorleri y López estuvieron en Catamarca en el marco de una recorrida por distintas provincias para reforzar la alianza de Juntos por el Cambio. En la conferencia de prensa, los legisladores nacionales no solo hablaron de la realidad del país, sino también de temas puntuales de Catamarca como el precio del litio, las protestas en Salud y la polémica por el uso del avión sanitario.

Negri y el resto de los legisladores estuvieron acompañados por las autoridades de la UCR local, Francisco Monti y Natalia Herrera; el presidente del PRO catamarqueño, Carlos Molina; el presidente de la CC-ARI, Rubén Manzi, y la presidenta del Comité Capital, Juana Fernández.

“Estamos en Catamarca interiorizándonos de los problemas que pasan en la provincia y en el país. Analizando esta difícil realidad y la crisis que está atravesando el país, que golpea institucionalmente muy fuerte, la inflación galopante que trepa casi el 100% este año y el terrible ajuste que pretenden que se esconda en un debate que existe alrededor de los procesos judiciales con la vicepresidenta pero que son imposibles ocultarlos”, inició Negri.

Por su parte, Gorlini indicó que desde Juntos por el Cambio están recorriendo el país “por la preocupación que tenemos de lo que se está viendo a nivel país. En Catamarca, sabemos que hoy hay una movilización docente y también de Salud. Sabemos de las grandes dificultades que se están viviendo en Catamarca y son una preocupación profunda para todos nosotros, más aún con el ajuste tremendo que sufrió tanto la educación y la salud a nivel nacional con el recorte de 50.000 millones de pesos, que sin duda impacta directamente a la situación ya grave que tiene Catamarca”.

Las PASO

Por otra parte, los diputados nacionales se refirieron a la posibilidad de que se suspendan las PASO en Catamarca como en otras provincias y a nivel nacional. “Las PASO son claves para que la sociedad pueda incidir en la política de una forma mucho más abierta. La preocupación que tenemos nosotros es bastante cierta y bastante sensata, ya hay provincias que las han suspendido. En Catamarca sabemos que hay rumores de que también se podrían suspender. En lo nacional también estamos muy preocupados, las reglas del juego no se pueden cambiar de un día para el otro”, dijo López.

“Sabemos que a nivel nacional el kirchnerismo cree que eliminando las PASO va a perjudicar a Juntos por el Cambio, pero sabemos que va a haber una resistencia muy importante en la Cámara de Diputados para que eso no suceda. El kirchnerismo va a tener que entender que las reglas electorales no se cambian y espero que en Catamarca no estemos cerca de esa situación y que además el gobernador Raúl Jalil le ponga fecha cierta a la elección en un plazo razonable para garantizar la previsibilidad”, añadió el diputado de la CC.

La interna en JXC

Sobre las internas en Juntos por el Cambio, López opinó que los tres partidos que integran la alianza “hace 8 años que trabajan para fortalecer el espacio”.

“No van a dejar de haber chispazos y no me preocupa demasiado porque la unidad se va a poder garantizar. Nuestras discusiones son a veces a la luz pública porque no tenemos vergüenza de discutir nuestras diferencias y nos fortalece discutirlas. Hay momentos que no son convenientes discutirlas públicamente pero tenemos una mesa nacional que funciona bastante bien”, añadió.

Negri, por su parte, afirmó que para garantizar la unidad “hay que saber administrar las diferencias y establecer un orden de prioridades que incluya estar cerca de la sociedad, saber qué pasa con las economías regionales, con la presión en los impuestos y ver de qué manera podemos bajarlos”.

El precio del litio

En sus críticas al kirchnerismo, Negri aprovechó para referirse a la situación del litio en Catamarca. “El kirchnerismo cree que puede haber una Argentina sin ley y eso sabemos que no es así. También sabemos que sin ley tampoco hay inversión. Esto lo digo porque sabemos que Catamarca es una ventana abierta hacia el futuro por el desarrollo del litio”, dijo.

“Hemos leído por los diarios que todavía no se ha saldado sobre qué precio están cobrando por el litio en Catamarca y cuál es el precio mundial. Esperemos que la AFIP, si es cierto que ha abierto una investigación para saber cuál es el justo precio, presente el informe a los argentinos y a los catamarqueños, porque eso no es un negocio el capital de un gobernante, sino del país y de una provincia”, aseveró.

La polémica por el avión

Al cierre de la conferencia, el presidente del bloque radical también se metió en la polémica por el avión sanitario de Catamarca y el uso que tuvo por parte del Gobierno nacional para supuestamente transportar a la primera dama, Fabiola Yañez a Tierra del Fuego. “Los aviones sanitarios son para llevar los enfermos, no para hacer turismo social, ni cumplir con condimentos partidarios o políticos. Lo digo para Catamarca pero también corresponde para Córdoba y todas las provincias. Los aviones son para los enfermos, los demás que se paguen los pasajes”, cerró.

Fuente: El Chasqui Digital