La directora Asistencial del hospital de niños “Eva Perón”, doctora Patricia Rojas

comentó que hay un descenso en la ocupación de camas, cabe destacar que

había muchas internaciones de niños a raíz de las enfermedades respiratorias,

asimismo dijo que comparado con hace un mes atrás también hubo un descenso

de un 30% en la consulta ambulatoria.

Al respecto, la doctora Rojas en diálogo con Radio Valle Viejo comentó que “por el

momento va en descenso la ocupación de camas y la demanda de atención de

consultas de urgencias ambulatorias, comparado con hace un mes atrás hay un

descenso en un 30% de la consulta ambulatoria, aunque predomina la patología

de causa respiratoria”.

“Entonces, en la ocupación de camas hay un descenso, pero hay momentos en el

día de la semana que eso varía, lunes y viernes son los días en que se nota un

aumento en la ocupación, pero no para llegar al colapso de ocupación de camas”,

señaló.

En cuanto a los casos de Covid en niños, Rojas dijo que “tenemos casos de Covid

diagnosticados porque se continúan realizando los testeos, los test rápidos de

Covid en forma ambulatoria en la emergencia. Tuvimos pacientes, hace una

semana, internados por Covid también, pero estables ninguno en terapia intensiva

y terapia intermedia con patologías por necesidad de oxigeno o por patologías de

compromiso más invasivo como neumonitis”.

“Como digo, estuvieron estables y resolvieron su cuadro y se les dio el alta y a

nivel ambulatorio si estamos teniendo diariamente diagnósticos de Covid positivo

que se aíslan en su domicilio y continúan el tratamiento ambulatorio”, aseguró.

Asimismo, comentó que “decir que todavía hay consultas mantenida en patología

respiratoria, predominio en las consultas de emergencia, entonces es muy

importante hacer hincapié en que próximamente se va a habilitar la vacunación

contra Covid desde los 6 meses y esto va a ser importante para poder bajar una

edad clave de contagios que estuvimos viendo”.

“Seguramente una vez que lleguen las vacunas van a comunicar sobre esta

ampliación en el rango de edad y eso va a ayudar a bajar también la circulación

viral en pediatría. Entonces las recomendaciones siguen siendo las mismas, tratar

de que los niños mayores usen el barbijo en lugares cerrados, el lavado de manos,

tratar de mantener en lo posible el distanciamiento en las reuniones sociales”,

indicó.

Tomógrafo

Por su parte, la directora del hospital de niños doctora Graciela Romero, acerca

del tomógrafo comentó que “el tomógrafo no está en uso actualmente, hace

aproximadamente tres semanas, para lo cual ya estuvimos realizando la consulta

vino el ingeniero, hizo el diagnóstico y se realizó el presupuesto y el pedido de

compra para poder ponerlo en funcionamiento”.

“No sabemos le tiempo exacto, es difícil de definir porque se trata de una plaqueta

que tiene que venir como todo repuesto que es importado y que tiene su demora,

por lo cual definir el tiempo exacto no sería correcto”, afirmó.

Por último, señaló que “hay que dejar en claro que se está dando respuesta a las

tomografías, nunca se dejó de dar respuesta, ya sea en la urgencia o en los turnos

programados. Se programó realizar las tomografías tanto en el Malbrán como en

el San Juan”.