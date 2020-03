23 marzo, 2020 10:05

“Contenido no apto para menores”: la rutina de entrenamiento de Flor Peña durante la cuarentena

Flor Peña se ha tomado muy seriamente el tema el coronavirus. Está muy preocupada por la cantidad de gente que no respeta la cuarentena, y lo expresó a través de las redes sociales. “La verdad es que lo que estamos viviendo es una m…; es una tremenda m…, pero hay que atravesarla, no nos queda otra. Creo que hay atravesarla con absoluta conciencia ciudadana, entendiendo que de esta salimos juntos”.

La actriz apeló a la solidaridad de la gente para que se comprometa con el aislamiento, aún cuando ella es de los que más lo sufren:

“Una manera de cuidarnos es, en la manera de lo posible, quedarnos en nuestras casas. Yo entiendo que esto afecta la economía de cada hogar, y sobre todas los que tienen trabajos como los nuestros donde cobrás si vas, donde cobrás si trabajás, donde no hay contrato ni relación de dependencia. Sé que la están pasando como el c… como tantos otros. Pero lo primero es la salud. No existe nada más si no estamos bien y si no podemos proteger a los demás”, dijo Flor Peña.