La situación que se vive en Confecat tomó estado público la semana pasada, luego de una publicación de LA UNIÓN, en la que se informaba acerca de los primeros contagios de Covid-19 que se registraban en la fábrica textil Confecat y la decisión de la patronal de no solo no parar la producción por unos días, sino porque obligaba a los trabajadores que fueron contactos estrechos de sus compañeros contagiados a continuar trabajando.

Como era esperado, con los días, la situación fue empeorando y los contagios dentro de la fábrica hasta ayer a la mañana ya sumaban un total de 15. Esta situación llevó a que el SOIVA, que nuclea a la mayoría de los trabajadores, y la Dirección de Inspección Laboral salieran de la pasividad que mostraron en un comienzo y, finalmente, tras comunicarse con el COE Salud, se avanzara con el cierre preventivo de la empresa por 48 horas, a partir de hoy.

Más allá de la decisión tomada por la DIL y el COE Salud de cerrar preventivamente la fábrica, lo cierto es que la medida se tomó luego de que los trabajadores realizaran una manifestación afuera de la empresa y se negaran a ingresar a trabajar, ante el peligro que esto significaba. Las autoridades conocían la situación desde la semana pasada, luego de que la mayoría de los medios de prensa tomaran la información publicada por LA UNIÓN, pero recién a partir de las medidas de fuerza de los operarios es que se avanzó contra la peligrosa determinación tomada por la patronal.

La medida tomada por la DIL incluye “el cierre preventivo de la fábrica hasta completar el estudio epidemiológico de investigación de casos y contactos estrechos” y se señala que “todo el personal de la empresa queda en estudio epidemiológico, para determinar la situación en la que se encuentran, cantidad de contactos y contactos estrechos, verificar mediante las entrevistas la adherencia a los protocolos que la empresa debe tener y que deben ser de conocimiento de los empleados”.

Si bien el área de confección de la fábrica ayer no ingresó a trabajar, los trabajadores del área de calzado trabajaron en sus dos turnos. La medida fue justificada por la conducción de Confecat, aduciendo que el cierre preventivo recién rige a partir de las 00 de hoy. Esto ocasionó la bronca de los trabajadores y familiares que se comunicaron con este medio para dar a conocer la situación.

